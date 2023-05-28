Giresun Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:51

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:51

Giresun'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS GİRESUN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Giresun'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA GİRESUN'DA NE KADAR OY ALDI?

Giresun'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35.31 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA GİRESUN'DA NE KADAR OY ALDI?

Giresun'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64.69 aldı.

14 MAYIS GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN GİRESUN'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yüzde 61.04 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GİRESUN'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da yüzde 32.95 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN GİRESUN'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Giresun'da yüzde 5.47 oranla oy aldı.