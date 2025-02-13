Giresun’da daire müdürleri AKP il başkanı karşısında el pençe: Tarafsızlık ilkesine zarar veriliyor
Giresun’da bazı daire müdürleri, AKP Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, devletin tarafsızlık ilkesini zedeleyici olması sebebiyle yurttaşların tepkisini çekti.
Giresun’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Murat Cavunt, Tapu Müdürü Orhan Köroğlu, Kadastro Müdürü Mustafa Şahin ve Karayolları Şefi Kadir Altuntaş, AKP Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, devletin tarafsızlık ilkesini zedeleyici olması sebebiyle yurttaşların tepkisini çekti. Kamu görevlilerinin siyasi parti ayrımı yapmaması gerekirken, yapılan ziyaret bürokrasinin bağımsızlığına gölge düşürdü. Yurttaşların kamuya olan güvenini zedeleme ihtimali bulunan ziyarete Giresunlular “AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz’ı ziyaret sırası yeni atanan Sağlık Müdüründe mi” tepkisini gösterdi.
Etiketler: #giresun #AKP #bürokrasi
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