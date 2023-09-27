Goethe Enstitüsü çalışanları: Grev zamanı gelip çatmıştı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:34

Güncelleme: 27.09.2023 - 17:34

Tez-Koop-İş’te örgütlenen ve toplu görüşme sürecinin başlaması için gerekli yasal başvuruları tamamlayan Alman Kültür Merkezi/Goethe Enstitüsü Ankara çalışanları, işverenin toplu iş sözleşmesi masasına oturmama yönündeki iradesini işyeri önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla protesto etti.

Sendika adına açıklamayı yapan Ankara 3 No.lu Şube Başkanı Cemal Yarga, yetki belgesinin alınmasının ardından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirtilen yasal süreler içerisinde üyelerle bir araya gelinerek toplu iş sözleşmesi teklifinin hazırlandığını ve işverene gönderildiğini ancak işverenin çalışanlarının sendikalaşmasına tepki olarak teklifi teslim almadığını ifade etti. Yarga, İŞKUR aracılığı ile görevlendirilen arabulucunun taraflara çağrıda bulunduğu iki toplantıya işveren katılmadığını ve uyuşmazlığın giderilmesi için yapılan bu girişimlerin işverence yine kabul görmediğini belirtti.

Yasal süreci içerisinde devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinin görüşme yapılamadan işverenin katı tutumu nedeniyle tüketildiğini ifade eden Cemal Yarga “Şimdi Grev zamanı gelip çatmıştır!” dedi. Yarga, “Tez-Koop-İş Sendikası olarak grev ilanından önce Alman Kültür Merkezi/Goethe Enstitüsü işverenliğini, Türk hukukunu ve sendikayı tanıyarak, TİS masasına oturmasına yönelik son bir kez daha uyarmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Yarga, sadece ulusal değil, uluslararası düzlemde de üyelerin haklarının sonuna kadar savunulacağını, Alman Kültür Merkezi/Goethe Enstitüsü Ankara yönetiminin, Münih’teki merkez insan kaynaklarınca uyarılmasına rağmen henüz bir adım atmadığını söyledi.

Goethe Enstitüsü işvereninin tutumunun alkış ve ıslıklarla protesto edildiği açıklamada “Sendika haktır engellenemez”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın Tez-Koop-İş” sloganları atıldı.