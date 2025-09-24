Gökçek’in oğlunun önergeleri yanıtlanırken, Gökçek dönemi yolsuzluk iddiaları yanıtsız kaldı: Önergede bile çifte standart

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne dün yapılan operasyon sonrası, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemine yönelik yolsuzluk iddiaları yeniden gündeme geldi. Muhalefet, yargının bu konuda bir adım atmamasını eleştirirken; Meclis’e Gökçek döneminde yapıldığı iddia edilen yolsuzluklarla ilgili verilen soru önergelerinin de yanıtsız kaldığı görüldü.

Örneğin; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Gökçek dönemiyle ilgili iddialara ilişkin verdiği soru önergesinde “Sayın Adalet Bakanı her defasında bağımsız ve tarafsız yargı vurgusu yapmaktadır. Bu açıklamalarına istinaden; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 100 civarında delilleri ile birlikte suç duyurusunda bulunulduğunu ve bugüne kadar kendisinin ifadeye bile çağırılmadığını iddia etmektedir. Yavaş’ın iddiaları doğru mudur?” dedi.

Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önergeye dönüş yapmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ise, 2023 yılında dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye Gökçek döneminde belediyede 958 milyon 512 bin 143 lira yolsuzluk yapıldığı iddialarını sordu. Özhaseki bu soruya “İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” yanıtını verdi.

GÖKÇEK’İN ÖNERGELERİ YANITLANDI

İYİ Partili Yüksel Selçuk Türkoğlu da; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Önceki dönemde baraj kenarlarına 1 milyon fidan dikimi için yapılan ihalede, fidanların piyasa fiyatının yaklaşık 10 katı fazlasına belediyeye satıldığı iddiaları doğru mudur?” sorusunu yöneltti. Ancak Kurum bu önergeye yanıt vermedi.

Öte yandan; Meclis’in kayıtlarına göre, Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in Mansur Yavaş dönemiyle ilgili bakanların yanıtlaması istemiyle verdiği tüm önergelere dönüş yapıldı. İYİ Parti’li Türkoğlu’nun önergesine yanıt vermeyen Bakan Kurum’un, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konserlerini soran Osman Gökçek’e yanıt vermesi de dikkat çekti. CHP’li Gamze Taşcıer’in yolsuzluk iddialarına karşı “İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi alınması” istenirken Kurum; Gökçek’e verdiği yanıtta “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınan bilgide söz konusu iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmanın halen devam ettiği belirtilmiştir” dedi.