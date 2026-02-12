Gökçek’ten tepki çeken ‘kavga’ paylaşımı: Oğlunu ‘boksör’ yaptı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.02.2026 00:27:00
Haber Merkezi
Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, Meclis’te yaşanan yumruklu kavga sonrası, kendi oğlu olan Osman Gökçek’i ‘boksör’ olarak çizdiği bir yapay zeka paylaşımı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, TBMM Genel Kurulu’nda oğlu AKP Milletvekili Osman Gökçek ile CHP’li Mahmut Tanal arasında yaşanan yumruklu kavgayı sosyal medya hesabından yorumladı. Gökçek, oğlunu boksör olarak gösteren bir görsel paylaşarak "Sonuç bu olur" dedi.

Melih Gökçek, paylaşımında oğlu Osman Gökçek’i yapay zeka ile ringdeki profesyonel bir boksör olarak çizdi. Fotoğrafın yanında ise Tanal’ın darbedildiği bir fotoğraf yer aldı. 

Gökçek, paylaşımına şunları yazdı: 

"Nakavt… Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar, sonuç bu olur…"

Söz konusu paylaşım, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. 

