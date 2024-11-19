Gökhan Günaydın, konfederasyon başkanları ile görüştü
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK başkanları ile bir araya geldi.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Konfederasyon Başkanları ile görüştü. Günaydın, Türk-İş Genel Başkanı Ergin Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken Günaydın ve konfederasyon başkanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makamına geçti.
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