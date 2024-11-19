Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:11

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:11

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Konfederasyon Başkanları ile görüştü. Günaydın, Türk-İş Genel Başkanı Ergin Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken Günaydın ve konfederasyon başkanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makamına geçti.