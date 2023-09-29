Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım: Bir belediye havuzu oluşturulmalı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

İlçede yaklaşık 4 bin bağımsız yapının, ağır hasarlı olduğunu, 860 işyerinin yıkıldığını ve 3 bin ailenin konteynerlerde kaldığına değinen Yıldırım, karar verme mekanizmasında belediye başkanlarının dışarıda bırakılmasının da birçok soruna yol açtığını kaydetti.

‘GÖZ BOYAMA’

“Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye geldiğinde kendisine belediye başkanlarının da koordinasyonda olması gerektiğini söylediğini” belirten Yıldırım, buna karşın hiçbir gelişme yaşanmadığını söyledi. Yıldırım, “Örneğin çarşıları şehir girişlerine yapın dedik, göz boyamak için plansız programsız yerlere yaptılar. Rogar kapaklarının bile üstü kapanmış, bulmakta zorlanıyoruz” dedi. Yıldırım, “270 km uzunluğundaki su borularının her 10 metresinde bir patlak vardı. Asbest riski yükseldi, halk sağlığı için tepki pahasına sistemi onarmak yerine yenilemeyi tercih ettik” diye konuştu.

‘GİDERLER KATLANDI’

Yıldırım, şöyle konuştu:

“Gelirlerimiz bitme noktasına gelirken giderlerimiz katlandı. Depremden beri toplam 7 milyon lira destek aldık, oysa sadece içme suyu sistemi için 20 milyon lira harcadık. almakta zorlanıyoruz. Bakanlık nezdinde tüm belediyelerin olduğu bir havuz oluşturulmalı. Öte yandan İller Bankası’nın deprem öncesi kesintileri sürüyor. En azından depremi yaşayan belediyelerden bu kesinti bir süre alınmamalı. Yurttaşlarda ‘İktidar partisine oy vermezseniz yeterli hizmet alamazsınız’ algısı yaratılmaya çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı gibi biz de seçimle, halktan oy alarak geldik. Bu ayrımlardan uzak durulmalı.”