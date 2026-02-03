Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yeğenini özel kalem müdürü yaptı: Eleştirilere kulak tıkadı!

Ankara'da Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğeni Adnan Odabaşı'yı yeni yılın ilk haftasında özel kalem müdürü olarak atayıp istisnai kadro üzerinden memuriyete geçirdi.

2 hafta önce kamuoyuna yansıyan atama, liyakat ve kamu etiği tartışmalarını beraberinde getirdi.

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gazetemiz Cumhuriyet, konuya ilişkin belediyeye sorular yöneltti. Buna karşın belediyeden gazetemiz tarafına dönüş yapılmadı.

CHP'li Odabaşı’nı sosyal medya üzerinden eleştiren bir yurttaş, “Ben de sınava çalışıyordum. Ülkem ne güzel motive ediyor beni. Tam bir liyakat örneği” dedi.

Bir diğer yurttaş ise, “AKP, CHP, MHP hiç fark etmez... Toplum olarak bu tip mevzulara alıştırıldık maalesef... Ülkem adına çok üzücü” eleştirisi yaptı.