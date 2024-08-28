Gölge kabinedeki isimler uzmanlarla çalışacak, Delegelerin önerileri alınacak

Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:54

Güncelleme: 28.08.2024 - 04:54

CHP, kuruluş yıldönümü olarak kabul ettiği 4 Eylül’de tüzük kurultayı sürecini başlatırken bir yandan da programını değiştirmeye hazırlanıyor. Gelecek hafta yapılacak çalışmaların “bir program kurultayı olmayacağını” söyleyen parti kurmayları, buradan çıkacak başlıklarla program kurultayının ilk adımının atılacağını ve usulünün belirleneceğini vurguladı. Yapılacak çalışmaların partinin ikinci yüzyılının yeni programı için hazırlık olarak değerlendirilebileceğini söyleyen CHP kurmayları, “İlerde nasıl bir çalışma yürütüleceğinin usulünü belirleyeceğiz. Yani tam bir program kurultayı olmayacak. Burada genel başkan yardımcılarımızdan oluşan gölge kabinemiz, kendi alanlarındaki ilkelerini ortaya koyacak. Ancak gelecek haftanın ana odağında tüzük olacak” dedi.

SEÇİM BEYANNAMESİ

Program kapsamında yapılacak çalışmalara ve ele alınacak başlıklara ilişkin bilgi veren partililer, “Türkiye’deki kamuoyu araştırmalarında öne çıkan konular ve dünyadaki temel yakıcı sorunlarla ilgili üyelerimizin katkılarıyla bir çalışma yürütülecek. Sosyalist Enternasyonel’den gelenler de olacak. Onlar da çalışmalarımıza katkı sağlayacak. Akademisyenlerin geldiği, iki gün boyunca farklı başlıklardan masalar kurulduğu bir tartışma ortamı oluşturulacak. Ondan sonra dijital ortamdan delegelerimizin de çıkan başlıklarla ilgili fikirlerini alacağız. Oluşturacağımız tartışma masalarında gölge bakanlar konularına göre moderasyon yapacak” ifadelerini kullandı. “Bu program iktidar olunca uygulayacağımız program da olacak” diyen partililer, “Yani seçim beyannamemiz gibi bir şey ortaya çıkacak. Şu an başlıkları belirlemedik ancak sağlık, eğitim, ekonomi gibi başlıkları çalışacağız. İki günde tüm başlıkları konuşmak mümkün değil ancak kamuoyu araştırmaları sonucu halkın en çok sorun gördüğü başlıkları orada konuşacağız. Sonra ilgili komisyonlarla çalışmalarımızı devam ettirerek bir program kurultayında yeni programımızı kabul ederiz” bilgisini paylaştı.