Google, Kılıçdaroğlu’nu hedef alan yalan haberleri yayıyor: Cumhuriyet'i gizliyor, yandaş gazeteleri vitrine koyuyor!

Yayınlanma: 13.05.2023 - 14:19

Güncelleme: 13.05.2023 - 14:19

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Başkan Yardımcısı ve Journo Editörü Emre Kızılkaya, son 7 ayda Google’ın haber konulu 500 bini aşkın algoritma önerisini kaydettiklerini açıkladı. Kızılkaya, bu araştırma için oluşturulan “Journo Haber Gözcüsü” adlı uygulamanın topladığı veri kümesini de kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmanın bulgularına göre Google, Türkiye’de bu süreçte sadece 13 siteyi 10 binden fazla kez öne çıkardı. Yani tüm önerilerin yaklaşık yarısı (yüzde 49,2’si), 11’i iktidarın kontrolünde olan bu 13 siteye yönlendirildi.

CUMHURİYET EZİP GEÇİYOR AMA GOOGLE GİZLİYOR!

Üstelik iktidar medyasının büyük bir bölümüne halk ilgisi, bağımsız medyaya kıyasla çok daha düşük. Google’ın kendi verileri de bunu gösteriyor.

Örneğin sadece bir önceki günün verileri incelendiğinde Cumhuriyet'e yönelik kullanıcı ilgisinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Ancak Google'ın Cumhuriyet'i kullanıcılarına önerme oranı AKP yanlısı medya ile kıyaslandığında oldukça düşük.









Bu veri, 10 Ekim 2022 - 27 Nisan 2023 arasındaki 200 gün boyunca Google’ın arama motorunda ve Google Haberler uygulamasında önerilen sonuçları kapsıyor.

Arama motorunda saat başı yaptığımız “haberler” ve “son dakika” anahtar kelimelerinin yanı sıra o gün Google Trends listesine giren 10 popüler aramanın sonuçlarını da hesapladık.

EMRE KIZILKAYA KİMDİR?



İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler lisansının ardından Marmara Üniversitesi'nde Gazetecilik yüksek lisansını tamamladı. 2003-2019 yılları arasında Hürriyet gazetesinde editör, dış haberler şefi ve dijital içerik koordinatörü; Hürriyet Daily News'da idari editör görevlerinde bulundu.



İstifasının ardından Harvard Üniversitesi'nde Knight Nieman bursuyla misafir araştırmacı olarak medyada sürdürülebilirlik konusunda çalıştı. Journo'nun proje editörü, Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) Başkan Yardımcısı ve IPI Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı olarak görevlerini sürdürüyor. Galatasaray Üniversitesi'nde dijital medya alanında doktora yapıyor. Kızılkaya’nın Türkiye medyası konusundaki araştırma ve yorumlarına son dönemde yer veren uluslararası yayınlar arasında New York Times, The Guardian, BBC, Wall Street Journal, CNN International ve Reuters da var.

