Görevden uzaklaştırılan İnan Güney'in yerine gelecek başkanvekilinin seçileceği tarih belli oldu

Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Güney'in 'geçici bir tedbir olarak' görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
BAŞKANVEKİLİ SEÇİLECEK
Bakanlığın kararı üzerine Belediye meclisinde Beyoğlu Belediye Başkanvekilini belirlemek için oylama yapılacak. Başkanvekili, 22 Ağustos Cuma günü seçilecek.
17 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Cumartesi sabahı düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınmıştı.
İnan Güney dahil 17 kişi, dün akşam tutuklanmışlardı. Tutuklananlar arasında İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya, Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, İnan Güney’in şoförü Deniz Göleli, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalnız bulunuyor.