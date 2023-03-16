Görüntüler gündem oldu: Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş
Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili görülen davaya ait geçmiş tarihli görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davadan yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kazayla ilgili görülen davaya ait geçmiş tarihli bir video kaydı sosyal medyada gündem oldu.
"BURADAN KALKIN"
Video kaydında, 25 Mart 2009'da bindiği helikopterin düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi "Buradan kalkın" diyerek duruşma salonundan kovuyor.
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ise "Ahlaksız herif, sen buraya ne yüzle geliyorsun" diye bağırıyor.
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