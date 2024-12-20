Görür’den İstanbul tepkisi: 'Pes doğrusu!'

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinin ardından olası İstanbul depremi tartışmaları alevlenirken İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan İstanbul Barometresi kasım verileri yayımlandı. Çalışmaya katılan yurttaşlara İstanbul’un öncelikli ilk üç sorunu soruldu. Katılımcıların yanıtlarıyla sıralama yüzde 60,4 ile trafik, yüzde 55 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 44 ile sığınmacılar olarak belirlendi.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sonuçlara tepki gösterdi. Görür, “İstanbul”da en önemli sorun ekonomi, trafik ve sığınmacılarmış. Bunu sevgili İstanbullular söylemiş. Pes doğrusu, gelmekte olan deprem tehlikesine inanmak için daha ne olmasını istiyorsuz? Kahramanaraş yetmedi mi?” ifadelerini kullandı.