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Görüşme iptal edilmişti: CHP 'komisyona' ilişkin görüşlerini Kurtulmuş'a yazılı olarak sundu

Görüşme iptal edilmişti: CHP 'komisyona' ilişkin görüşlerini Kurtulmuş'a yazılı olarak sundu

5.07.2025 13:01:00
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ANKA
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Görüşme iptal edilmişti: CHP 'komisyona' ilişkin görüşlerini Kurtulmuş'a yazılı olarak sundu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis’te terör örgütünün fesih sürecinin ardından kurulacak komisyona ilişkin görüşlerini yazılı olarak sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis’te terör örgütünün fesih sürecinin ardından kurulacak komisyona ilişkin CHP'nin görüşlerini yazılı olarak sundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, Meclis’te terör örgütünün fesih sürecinin ardından kurulacak komisyona ilişkin yapacakları görüşme, CHP'li belediye başkanlarına sabah saatlerinde yapılan operasyon nedeniyle iptal edildi.

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Emir, CHP'nin sürece ilişkin görüş ve önerilerinin yer aldığı dosyayı yazılı olarak Kurtulmuş'a iletti.

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