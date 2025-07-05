Görüşme iptal edilmişti: CHP 'komisyona' ilişkin görüşlerini Kurtulmuş'a yazılı olarak sundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir,
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis’te terör örgütünün fesih sürecinin
ardından kurulacak komisyona ilişkin CHP'nin görüşlerini yazılı olarak sundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Grup Başkanvekili Murat
Emir'in, Meclis’te terör örgütünün fesih sürecinin ardından kurulacak komisyona
ilişkin yapacakları görüşme, CHP'li belediye başkanlarına sabah saatlerinde
yapılan operasyon nedeniyle iptal edildi.
YAZILI OLARAK İLETİLDİ
Emir, CHP'nin sürece ilişkin görüş ve önerilerinin yer
aldığı dosyayı yazılı olarak Kurtulmuş'a iletti.