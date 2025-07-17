Görüşmenin ayrıntısı ortaya çıktı: Özgür Özel'den İmralı heyetine dikkat çeken talep

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK’nın silah bırakmasının ardından başladığı siyasi parti turu kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. DEM Parti heyetinde; TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Görüşmede CHP Lideri Özel’e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

ÖZEL’DEN KOMİSYON ŞARTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DEM Parti İmralı heyetiyle bir saati aşan görüşmesinin olumlu bir atmosferde gerçekleştiği öğrenildi.

Özel görüşmede, Meclis’te kurulacak komisyona ilişkin kararlılığını ve samimiyetini ifade etti. Özel, CHP’nin kırmızı çizgilerini vurgularken, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini, şehit ailelerinin ve gazilerin görüşlerinin alınması ve toplumsal mutabakatın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Özel, CHP'nin komisyonda “her şartta” yer almayacağını, kırmızı çizgilerinden birinin ihlal edilmesi durumunda komisyonda çalışmalara devam etmenin mümkün olamayacağını belirtti.

“KÜRT MESELESİ VE DEMOKRATİKLEŞME BİR ARADA ELE ALINMALI”

Edinilen bilgiye göre Özel, yargı eliyle siyasete yapılan tüm müdahalelerin Kürt meselesini kapsayacak bir dizi demokratikleşme adımıyla birlikte ve eş zamanlı olarak komisyonda ele alınması gerektiğini vurguladı.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI GÜNDEME GELDİ

Parti kaynakları, “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında, Kürtlerin belediye meclislerine girmesinin suç sayılmasının, geçmişte DEM Parti’de de görev yapmış meclis üyelerinin tutuklu olmasının ve CHP’li iki belediyeye kayyum atanmış olmasının bu süreçte kabul edilemez ve sürdürülemez olduğunun karşılıklı olarak ifade edildiğini belirtti.

Konunun diğer muhataplara iletilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.