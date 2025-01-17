‘Göstermelik’ Kılıçdaroğlu hamlesi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, 27. dönem milletvekilleri ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu tarafından 5 Şubat 2020 tarihinde yapılan şikâyet üzerine, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. MHP’lilerin şikâyet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu eleştiren açıklamaları yer almış ve “suç ve suçluyu övmek” suçlamasıyla konu yargıya taşınmıştı.

Soruşturma sonrası Kılıçdaroğlu’na hakkında siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açılmıştı. İddianamede ise Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımlarında ve konuşmalarında, FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü iddiaları da yer alıyordu.

Yıldız dün MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son TBMM grup toplantısında kullandığı “Fedakârlık ise isteneni yerine getireceğiz” sözlerine işaret ederek Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada şikâyetlerini geri çektiklerini duyurdu. Söz konusu gelişme “MHP’den fedakârlık” olarak yorumlansa da Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Şikâyete tabi bir durum yok. Dava açılmıştı zaten. Dolayısıyla dava açılınca kamu davası niteliği alıyor. Şikâyetten vazgeçmenin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı. Davanın bir sonraki duruşması 10 Nisan’da görülecek.