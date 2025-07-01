Gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: 'Algı operasyonu ile itibar suikastlığı yapıyorlar'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında sabah saatlerinde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin bazı üst düzey bürokratları ve İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Aslanoğlu'nun avukatları tarafından sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Aslanoğlu şunları kaydetti:

"Sevgili yol arkadaşlarım, bu sabah saatlerinde, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Tunç Soyer’e dönük başlatılan soruşturma kapsamında, ben de il başkanları toplantısı için bulunduğum Ankara’da gözaltına alındım. Bu süreçte sesimizi kısmaya, mücadelemizi zayıflatmaya çalışanların karşısında boyun eğmeyeceğimizi herkes bilsin. Biz bu yolu başımız dik, alnımız açık yürüdük. Bugün de yarın da halkın iradesini savunmaya, memleketin dört bir yanında demokrasi nöbeti tutmaya devam edeceğiz.

"HER BİRİNİZİN DESTEĞİ VE İNANCIYLA BU KARANLIĞI YİNE BİRLİKTE AYDINLATACAĞIZ"

3,5 yıldır her gün İzmir'de tartışılan, konuşulan, hatta daha önce yargılandığım konudan, sabaha karşı gözaltına alınmam birçok yol arkadaşımın son birkaç aydır yaşadığı gibi, hukuksuzluğun ülkemizde geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. İsnat edilen suçlar ile ilgili daha önce 3-4 kez davet ettiler, kendim gittim. Yine çağırsalar yine giderdim. Algı operasyonu ile itibar suikastlığı yapıyorlar, biliyor, görüyoruz. Biz yargılanmaya karşı değiliz. Alnımız açık. Açık yargılama yapılsın. Ama tutukluluk, gözaltı gerektirecek bir durum ortada yoktur. Karanlığın 100'üncü gününde bugün yol arkadaşlarımı savunmak, adalet istemek için Saraçhane'de örgütüm ile birlikte olacaktım. Kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için orada olacaktım. Şu an gözaltındayım. Biliyorum ki yalnız değilim. Her birinizin desteği ve inancıyla bu karanlığı yine birlikte aydınlatacağız. Umutsuzluğa yer yok! Dayanışmamız en büyük gücümüzdür."