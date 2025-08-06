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Gözaltına alınan CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz'a 'adli kontrol' kararı

Gözaltına alınan CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz'a 'adli kontrol' kararı

6.08.2025 11:14:00
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AA
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Gözaltına alınan CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz'a 'adli kontrol' kararı

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, "sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Korkmaz hakkında 'adli kontrol'le serbest bırakılma kararı verildi.

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN 'ADLİ KONTROL' KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Korkmaz, Beykoz Adalet Sarayına götürüldü.

Korkmaz, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Korkmaz'ın "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

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