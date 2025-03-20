Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: 'Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz...'
Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. İmamoğlu'nun paylaşımında "Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için" ifadeleri yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çifte soruşturmayla karşı karşıya kalarak dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltı kararının ardından eylem yasakları da devreye girmişti.
Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü gözaltı kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
"UMUDUN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ"
X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için"
Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için. pic.twitter.com/1esnJpVjfF— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2025
Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #gözaltı
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