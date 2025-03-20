Ekrem İmamoğlu'na gözaltı... Özgür Çelik: 'Herkesi Saraçhane'ye davet ediyoruz!'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:07

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:30

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yurttaşları Saraçhane’ye 'davet' etti.

Çelik, şunları kaydetti:

''Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz! Yalanlarla, iftiralarla, karalamalarla milletin evi Saraçhane’ye çökmek istiyorlar. İtibar suikasti ile Ekrem İmamoğlu’nu tutsak ederek kendilerine göre rakip belirlemek istiyorlar. Buradayız, Saraçhane’deyiz! Demokrasiden, adaletten, hukukun üstünlüğünden, anayasal düzenden yana olan herkesi Saraçhane’ye, milletin evini savunmaya davet ediyoruz.''