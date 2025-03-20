Ekrem İmamoğlu'na gözaltı... Özgür Çelik: 'Herkesi Saraçhane'ye davet ediyoruz!'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrıda bulunarak, “Demokrasiden, adaletten, hukukun üstünlüğünden, anayasal düzenden yana olan herkesi Saraçhane’ye, milletin evini savunmaya davet ediyoruz” dedi.

Ekrem İmamoğlu'na gözaltı... Özgür Çelik: 'Herkesi Saraçhane'ye davet ediyoruz!'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:07

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik,  sosyal medya hesabından yurttaşları Saraçhane’ye 'davet' etti.

Çelik, şunları kaydetti:

''Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz! Yalanlarla, iftiralarla, karalamalarla milletin evi Saraçhane’ye çökmek istiyorlar. İtibar suikasti ile Ekrem İmamoğlu’nu tutsak ederek kendilerine göre rakip belirlemek istiyorlar. Buradayız, Saraçhane’deyiz! Demokrasiden, adaletten, hukukun üstünlüğünden, anayasal düzenden yana olan herkesi Saraçhane’ye, milletin evini savunmaya davet ediyoruz.''


Etiketler: #Özgür Çelik #Saraçhane #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

Yerlerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarından 'İmamoğlu' çağrısı!

Yerlerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarından 'İmamoğlu' çağrısı!
İmamoğlu ve demokrasi halka emanet

İmamoğlu ve demokrasi halka emanet
Gözaltındaki İmamoğlu'ndan videolu paylaşım: 'Bu millet büyüktür'

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan videolu paylaşım: 'Bu millet büyüktür'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler