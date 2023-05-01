Gözaltına alınan gazeteci Zeynep Kuray'dan haber alınamıyor!

Yayınlanma: 01.05.2023 - 21:27

Güncelleme: 01.05.2023 - 21:27

İstanbul'da işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü için Taksim'e yürümek isteyen gruplara yapılan polis müdahaleleri gazetecileri de hedef aldı.

Beşiktaş'ta haber takibi yapan gazeteciler polis tarafından darbedildi. DİSK Basın-İş'in açıklamasına göre, polis müdahalesi sırasında gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alındı.

HABER ALINAMIYOR

Kuray'a, gözaltına alındığı andan bu yana ulaşılamadı.

Polisin şiddet uygulayarak gözaltına aldığı Zeynep Kuray'ın nerede olduğu ve sağlık durumunun nasıl olduğu hakkında haber alamayan ailesi ise endişeli.

Cumhuriyet'e konuşan gazeteci Kuray'ın annesi Ayşe Emel Mesçi, "Önceden sağlık kontrolüne götürüldü, Vatan Emniyet'e götürülüyor diye haberi gelirdi... Bu kez öyle olmadı hiçbir bilgi alamıyorum. Endişeliyiz tabii. Görüntülerde Zeynep'in sadece fotoğraf çektiği ve hatta polislere de direnmediği gözüküyor. Çok ciddi darp edilmiş" ifadelerini kullandı.