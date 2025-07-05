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Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan Adanalılara çağrı

Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan Adanalılara çağrı

5.07.2025 12:26:00
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Haber Merkezi
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Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan Adanalılara çağrı

Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalılara çağrıda bulundu. Karalar, "Bugün saat 12.30’da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Gözaltında sağlık kontrolüne götürülürken "Etkili herkesi susturmak istiyorlar" diyen Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önüne vatandaşları çağırdı.

Karalar'ın X hesabından şunlar ifade edildi:

"Adana Zeydan Karalar'dır!

Adana tutsak edilemez, Adanalı haksızlığa boyun eğmez.

Bugün saat 12.30’da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde buluşuyoruz."

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