Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan Adanalılara çağrı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.
Gözaltında sağlık kontrolüne götürülürken "Etkili herkesi susturmak istiyorlar" diyen Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önüne vatandaşları çağırdı.
Karalar'ın X hesabından şunlar ifade edildi:
"Adana Zeydan Karalar'dır!
Adana tutsak edilemez, Adanalı haksızlığa boyun eğmez.
Bugün saat 12.30’da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde buluşuyoruz."
Adana Zeydan Karalar'dır!— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) July 5, 2025
Adana tutsak edilemez, Adanalı haksızlığa boyun eğmez.
Bugün saat 12.30’da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde buluşuyoruz. pic.twitter.com/7m6PLdW41z