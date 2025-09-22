Gözaltına alınmıştı... AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur adliyeye sevk edildi!

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "icbar yoluyla irtikap (rüşvet alma)" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç.'nin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

19 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y., O.U., S.A., Y.N.Y., M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

SUNGUR'UN PARTİDEN İHRACI İSTENMİŞTİ

AKPMerkez Yürütme Kurulu da Ahmet Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermişti.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta da eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.

AHMET SUNGUR KİMDİR?

Kırıkkale'de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu. 1989 yılında Yahşihan Belediyesi'ne memur olarak atanan ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev alan Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Yahşihan Belediye Başkanı seçildi. Sungur, 2024'teki yerel seçimlerde oyların yüzde 41,58'ini aldı.