Gözaltındaki Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan yeni mesaj: 'Boyun eğmedim, eğmem de!'

'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gözaltına alınmadan önce video mesaj yayımlamıştı.

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili kardeşlerim, bugün Gebze’deyim, ablamdayım. İstanbul’dan soruşturmayla ilgili beni almaya geldiler. Dünya bilir ki benim parayla pulla, rüşvetle işim yok" demişti.

Karalar, "Ama bu bir süreç, bunlarla mücadele edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun, Allah haksızlık yapanlardan mutlaka hesap soracaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan Karalar, sağlık kontrolüne getirildiğinde de, burada basın mensuplarına, "Etkili basın, etkili siyasetçi kim varsa susturacaklar" açıklamasını yapmıştı.

KARALAR’DAN YENİ MESAJ: BOYUN EĞMEDİM, EĞMEM DE!

Son olarak, gözaltındaki Zeydan Karalar’dan yeni bir mesaj daha geldi.

Kendi el yazısıyla yazdığı not, Karalar’ın X hesabından paylaşıldı.

Karalar, “Haksız hukuksuz gözaltıların devamı olarak bugün Gebze'de ablamdayken gözaltına alındım. Adanalı kardeşlerim ve aziz milletim, bilin ki sadece verdiğiniz kutsal görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. 24 saat hizmet ettim. Boyun eğmedim, eğmem de. Dürüstlükten taviz vermedim. En kısa sürede özgürlükte buluşacağız. İyiyim, sevenlerim endişe etmesin” ifadelerini kullandı.