Gözaltındaki GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye akılalmaz suçlama! Tekrar edilen seçimde oylar yeniden sayılırken Meclis'e karar havale etmişler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 kişi, sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildi.

Aralarında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarıyla birlikte CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu kişiler, basına verilen 'planlı görüntülerle' Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tamamlanan Emniyet ifadelerinde özellikle belediye başkanlarına iletilen bazı suçlar dikkat çekti.

İKİ SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Gaziosmanpaşa (GOP) Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin avukatlarından Hasan Şahin, gözaltındaki Bahçetepe'nin 2 farklı suçlamayla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Birinci suçlamanın, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle son operasyonları şekillendiren iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın, Bahçetepe belediye başkanı olarak seçilmeden önce belediye bünyesine katılan bir araçla ilgili iddiaları olduğu öğrenildi. Aktaş, kardeşlerinin sahibi olduğu şirket aracılığıyla tahsis edilen aracın geri verilmediğini öne sürerken Bahçetepe ise aracın ilçe başkanı olduğu dönemde kamusal faaliyetler amacıyla kullanıldığını, kim tarafından sağlandığını ve hangi kişi veya şirket adına kayıtlı olduğunu bilmediğini söyledi.

Bahçetepe, Aktaş ile beraber kardeşlerini ve kardeşlerinin şirketini bilmediğini ve tanımadığını söylerken Polnet sorgusu kapsamında aracı kullanan kişilerden 2 tanesini tanımadığını fakat diğerlerinin ilçe örgütünden kamusal çalışma yapan CHP üyeleri olduğunu söyledi.

SEÇİM TEKRAR ETTİRİP SAYIM SÜRERKEN MECLİSE KARAR HAVALE ETMİŞLER

Avukat Şahin, Bahçetepe'ye yöneltilen diğer suçlamanın ise 'kazı ruhsatına izin verilmesi karşılığında rüşvet alınmasına' yönelik olduğunu söylerken söz konusu suçlamadaki tarihler dikkat çekti.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Aktaş, ortağı olduğu firmanın bir AVM ve akaryakıt istasyonu projesi için elektrik hattı çekme amacıyla kazı izni talebinde bulunduğunu, bu süreçte Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde işlem yaptırabilmek adına da 300 bin doların Bahçetepe’ye iletildiğini iddia etti.

Bahçetepe ise iddiaları kesin bir dille yalanlarken dikkat çekici bilgiler paylaştı. Bahçetepe, Aktaş'ın bahsettiği ve BEDAŞ ile beraber karayolları için düzenlenen taleplere yönelik Meclis işleminin AKP'li eski GOP Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından yapıldığını belirtti.

31 Mart 2024 öncesi AKP tarafından yönetilen GOP'ta, CHP'li Bahçetepe seçimlerde oyların yüzde 40.35'ini alırken ikinci sıradaki AKP adayı Tahsin Usta'nın oyu yüzde 40.12 olmuştu. AKP'nin itirazı üzerine ilçede oyların yeniden sayımına karar verilirken yeniden sayımın ardından CHP adayı Hakan Bahçetepe 848 oy farkıyla seçimi kazanmıştı.

Bahçetepe, mazbatasını 5 Nisan'da alırken kendisine sorguda suçlama konusu yapılan işlemin ise 1 Nisan'da oyların tekrar sayımı devam ederken AKP'li Usta tarafından alelacele GOP Belediye Meclisi'ne havale edildiği ortaya çıktı. 3 AKP'li 2 CHP'li üyesi olan imar komisyonu ve aynı orandaki hukuk komisyonundan geçen kararın, 21 AKP+MHP ve 16 CHP'li üyenin olduğu belediye meclisinden de Haziran ayında geçtiği ortaya çıktı.

Bahçetepe, ifadesinde söz konusu meclis toplantısına katılamadığını belirtirken kendisinin yerine AKP'li bir meclis üyesinin toplantıyı yönettiğinin tutanaklara da yansıdığını ve bu nedenle söz konusu işlemle ilgili daha fazla bilgisi olmadığını söyledi. Söz konusu süreç, aylar sonra Bahçetepe'ye rüşvet aldığı yönünden suçlama konusu yapıldı.





CHP MİTİNGİ GOP'TA

Öte yandan CHP'nin, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından İstanbul ve ülke genelinde başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin sekizincisinin Gaziosmanpaşa'da düzenleneceği açıklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Esenler'deki miting sırasında 4 Haziran’da Sancaktepe’de olacaklarını duyurmuştu. Ancak CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın açıklamasına göre miting yeri son operasyonlar sonrasında Gaziosmanpaşa’ya taşındı.