Gözaltının üçüncü gününde CHP genel merkezi, valilik engelleriyle uğraştı: ‘Ne olursa olsun eyleme devam’

Yayınlanma: 22.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde CHP genel merkezi valiliklerin eylemlere getirdiği engellerle ilgilendi. Bunlara karşı eylemlerin süreciğini vurgulayan kurmaylar “Ne olursa olsun eylemlerimizi sürdüreceğiz. Her gün iftar saatinden sonra mitingleri yapacağız. Eylem kararlarını yine anlık olarak duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde de Ankara’da CHP genel merkezinde kriz yönetimine devam etti. Kurmaylar bir yandan günlük sürdürülen eylemlerin hazırlıklarını hem telefonla hem de partiye gelen örgüt üyeleriyle yürütürken; bir yandan da valiliklerden gelen yasak kararlarına karşı neler yapabileceklerini konuştu. Bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel de düzenli olarak telefonla kurmaylarından bilgi aldı ve gerekli talimatları verdi. Parti örgütlerinin gerekli izinler için valiliklerle görüşmeler yaptığı öğrenilirken, kurmaylar da bu görüşmeleri gün boyu takip etti. Valiliklerin engellerine ilişkin konuşan CHP kurmayları “Ne olursa olsun eylemlerimizi sürdüreceğiz. Her gün iftar saatinden sonra mitingleri sürdüreceğiz. Eylem kararlarını yine anlık olarak duyurmaya devam edeceğiz” dedi. Bu engellerin önseçim için bir sorun çıkarıp çıkartmayacağını da değerlendiren kurmaylar “Önceden alınmış izinler var. Bunun dışında kendi il, ilçe binalarımızda yaptığımız bir önseçim. Partimizi ilgilendiren bir mesele. Buna karışamazlar. Bir müdahale olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÖNSEÇİM HAZIRLIKLARI

Öte yandan; kurmaylar yarın yapılacak önseçim için hazırlıklarını da devam ettirdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, önseçimin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Parti üyesi olmayan yurttaşların da oy kullanabileceğini anımsatan Böke, oy kullanmak isteyenlerin onsecim.chp.org.tr adresinden sandıklarını bulabileceğini söyledi. Böke “Sadece son iki günde partimize üye olmak için başvuran vatandaşlarımızın sayısı 40 bine ulaştı. Türkiye’nin her bir tarafında sandıklarımız hazır. Milyonlar milli iradenin, Ekrem Başkanın yanında olduğunu gösterecek. Pazar günü yapılacak seçim bir varış noktası değil, bir başlangıç noktası olacak. Sandıkta buluşan milyonlar olarak birlikte yola çıkacağız” diye konuştu.