Gözler ona çevrilmişti... Ertelenen 'kurultay davası' sonrası Özgür Özel'den ilk mesaj: 'Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz'

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması görüldü.
Lütfü Savaş'ın avukatı Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını talep etti. CHP'nin avukatlarından Çağlar Çağlayan, "Davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz" dedi.
DAVA ERTELENDİ
Mahkeme, duruşmayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi ve tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.
ÖZGÜR ÖZEL’DEN İLK MESAJ
Ertelenen dava sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den de dikkat çeken bir mesaj geldi.
Özel, CHP’nin dünkü Tandoğan mitinginden kesitler paylaşarak Adnan Yücel’in şiirine yer verdi.
CHP liderinin mesajında şu ifadeler yer aldı:
“Bir inancın yüceliğinde buldum seni
Bir kavganın güzelliğinde sevdim
Bin kez budadılar körpe dallarımızı
Bin kez kırdılar.
Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz.
Bin kez korkuya boğdular zamanı
Bin kez ölümlediler
Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.”
İşte o paylaşım...
Bir inancın yüceliğinde buldum seni— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 15, 2025
Bir kavganın güzelliğinde sevdim
Bin kez budadılar körpe dallarımızı
Bin kez kırdılar.
Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz.
Bin kez korkuya boğdular zamanı
Bin kez ölümlediler
Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. pic.twitter.com/i7hOvOVlu8