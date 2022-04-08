Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'na gidiyor

08 Nisan 2022 Cuma, 07:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı paylalımla bugün saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok!" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın (bugün) saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış" ifadelerini kullandı.

Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2022

NE OLMUŞTU?

Et ve Süt Kurumu, mart ayında kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmıştı.

Öte yandan CHP lideri, daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'na alınmamıştı.