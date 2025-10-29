Gözler yarına çevrildi: Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecek

Terör örgütü PKK'nin Türkiye'den çekilme açıklamasından sonra 'süreçte' kritik gün yarın.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetini Beştepe'de kabul edecek.

Görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son gelişmeler ele alınacak. PKK'nin Türkiye'den çekilme kararı ve silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımların da ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN DİYARBAKIR'DAKİ SLOGANLARDAN RAHATSIZ OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez, turu dönüşünde Diyarbakır'daki eylemden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş "Bu konuyu da görüşeceğiz." demişti.

3'ÜNCÜ GÖRÜŞME

Görüşme, heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak.

Heyet daha önce 10 Nisan’da ve 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmişti.

SÜREÇ KOMİSYONU 16'INCI KEZ TOPLANACAK

Aynı gün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 16'ıncı toplantısını yapacak.

Komisyonda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak.

Bakan Fidan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sahadaki son bilgileri aktaracak. Fidan'ın özellikle SDG'nin Suriye'de merkezi hükümete entegrasyonu sürecinde gelinen noktayı paylaşması bekleniyor.

HUKUKİ ADIMLAR ELE ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da PKK'nin silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımlara yönelik bilgi verecek.

Tunç toplantıya dair sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmış ve "Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz." demişti.