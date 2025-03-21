Ekrem İmamoğlu'ndan ön seçim mesajı: 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin göndereceği duygu ve düşünceler, ülkemizin güzel yarınlarının teminatı olacaktır'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:44

Güncelleme: 21.03.2025 - 11:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adaylığı önseçimine yönelik örgüt üyelerine gönderdiği mesajını paylaştı. İmamoğlu'nun mesajında, "Oy kullanma hakkı bulunmayan çocuklarımız ve gençlerimiz için oy verme alanlarına birer stant kurmanızı, onların tertemiz kalpleri ve parlak zihinleriyle yazacakları mektupları, yapacakları resimleri bana iletmenizi istiyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bana göndereceği duygu ve düşünceler, ülkemizin güzel yarınlarının teminatı ve benim de en büyük motivasyon kaynağım olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi aracılığıyla bir mesaj paylaştı. İmamoğlu’nun mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Çiftçi, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta gerçekleştireceğimiz önseçimde ülkemizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin de duygularını kendisine taşımamızı istedi" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"HER ÜYEMİZ BANA ÇOK BÜYÜK GÜÇ VERECEKTİR''

Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şudur: Öncelikle partimize üye olmayan vatandaşlarımızın da oy kullanabilmesini sağlayacak olan Dayanışma Sandığı fikri için tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, seçim günü oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Ayrıca; oy kullanma hakkı bulunmayan çocuklarımız ve gençlerimiz için oy verme alanlarına birer stant kurmanızı, onların tertemiz kalpleri ve parlak zihinleriyle yazacakları mektupları, yapacakları resimleri bana iletmenizi istiyorum.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin bana göndereceği duygu ve düşünceler, ülkemizin güzel yarınlarının teminatı ve benim de en büyük motivasyon kaynağım olacaktır. Milletimize, parti üyelerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi çok seviyorum."