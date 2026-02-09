Gülben Ergen’den, Saray’ın danışmanına yanıt: ‘Edep, bir anneyi aşağılamayı…’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i "siyasi ahlak ve seviye" üzerinden eleştirdi.

Sanatçı Gülben Ergen kendisini "Ailem" dizinde yer aldığı için hedef alan Saral'a günler sonra yanıt verdi. Ergen, Saral'ın Özel'e yönelik eleştirisinin altına yorum yaptı.

Saral'ın Özel'i eleştiren sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Siyaset, edep ve seviye işidir. Millete hizmet iddiasında bulunan birinin, muhatabına küfür ve hakaretle saldırması; bulunduğu makamın ağırlığını taşıyamadığının açık göstergesidir. Sayın Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a yönelik sarf ettiği çirkin ve yakışıksız sözler, siyaseti polemik ve seviyesizlik bataklığına çekme gayretinden başka bir şey değildir. Bizim medeniyetimizde söz, namustur. Ağızdan çıkan kelam, insanın aynasıdır. Unutulmasın ki üslubu beyan, aynıyla insan… Kullandığınız dil, kim olduğunuzu, neyi temsil ettiğinizi ve hangi zihniyeti taşıdığınızı apaçık ortaya koyar."

Gülben Ergen'in Saral'a cevabı şu şekilde:

"Edep üç oğlu olan bir anneyi, kutsal değerler üzerinden aşağılamayı,halkı kin ve nefrete sürükleyen mesajlar vermeyi kapsıyor mu?"