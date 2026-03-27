Güldem Atabay'dan Bakan Mehmet Şimşek'e: 'Engellilerin araç alımındaki hakkını fiilen ortadan kaldırdınız'

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'nin engellilere yönelik araç satışlarında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin iptal kararının ardından doğan hukuksal boşluğa ilişkin genelgesini paylaştı.

Atabay konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Mehmet Şimşek. Engelliler için araç bir lüks değil, hayata katılımın zorunlu aracıdır. Engelli vatandaşlarımızı hapsettiğiniz ağır yaşam krizi yetmedi mi? Saraydan, garantili projelerden tasarruf yok. Ama konu engelliler olunca özel tüketim vergisi indirimi hedefte. Neden? AYM kararı sonrası oluşan boşluğu doldurmayarak, engellilerin araç alımındaki hakkını fiilen ortadan kaldırdınız. Bu bir teknik aksaklık değil. Bu, kimin yük taşıyacağına dair bilinçli bir tercihtir. Vicdansızlıktır. Hak gaspıdır. Siz tercihinizi en kırılganlardan yana değil, onların üzerine basarak kullandınız. Derhal düzeltin."

YÜZDE 90'IN ALTINA İNDİRİM KALDIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ve “acele” ibaresi taşıyan resmi yazıyla, engelli bireylerin ÖTV muafiyetine ilişkin uygulamalarda değişiklik yapıldı.

Resmi yazıya göre engelli sağlık kurulu rapor oranı yüzde 90’ın altında olan bireylerin ÖTV muafiyetli araç alım işlemleri bugünden itibaren vergi daireleri tarafından durduruldu.