Gülşah Durbay yaşamını yitirdi… Siyasilerden başsağlığı mesajları: 'Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?'

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 37 yaşında yaşamını yitirdi.

CHP lideri Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor.

Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk.

Biz bu sonu kabullenemezdik…

Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o.

Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek.

Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu.

Şimdi

Bu nasıl bir soru?

Bu nasıl bir sınav??

Nasıl dayanılır???

Ya sabır ya sabır ya sabır…"

İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor.

Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk.

Biz bu sonu kabullenemezdik…



Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o.



Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?



Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek… pic.twitter.com/dKfpgcQEIK — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 14, 2025

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Durbay'ın vefatı sonrasında "Partimizin gençlik kollarında yetişip, Manisa’nın önemli ilçelerinden Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen kıymetli yol arkadaşım, kardeşim Gülşah Durbay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Türkiye çok genç bir kadın siyasetçisini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.

Nur içinde yat Başkanım" diye yazdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İzmir'de yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 37 yaşında hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ah be Gülşah… Manisa’dan yüreğimize bir ateş daha düştü… Şehzadeler Belediye Başkanımız, kıymetli kardeşim Gülşah Durbay, verdiği onca mücadeleye rağmen hayata tutunamadı. Gülşah kardeşime Allah’tan rahmet; başta acılı ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm Manisa’ya sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun…"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise şunları yazdı:

"Görevini büyük bir sorumluluk ve samimiyetle taşıyan Gülşah Başkanımız; Manisa’ya ve Şehzadeler’e olan sevgisiyle, emeğiyle ve zarafetiyle anılacak. Genç yaşında aramızdan ayrılışı hepimizin yüreğinde tarifi imkansız bir boşluk bıraktı. Ailesine, yakınlarına, örgütümüze, Manisa halkına, Şehzadeler Belediyesi emekçilerine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından "Acımız çok büyük, kelimeler boğazımızda düğümleniyor...

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız, Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O, sadece bir belediye başkanı değil; gençliğinin baharında, en zorlu hastalığa karşı bile "Halkım için çalışacağım" diyerek dimdik duran, azmiyle hepimize örnek olan bir mücadele insanıydı.

Hastalığının en ağır günlerinde bile yüzünden tebessümü, yüreğinden hizmet aşkını eksik etmedi. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. O mücadelesini, güler yüzünü ve cesaretini asla unutmayacağız" paylaşımını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Tarifsiz bir acının içindeyiz. Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatını derin bir hüzünle öğrendim. Onun zarafeti, emeği ve insanlığı hepimizin kalbinde yaşayacak" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen şunları kaydetti:

"Filtresiz konuşabildiğim, her şeyi anlatabildiğim, canım sıkıldıysa anlayan, hisseden, kalkıp uçağa sırf beni neşelendirmeye yanıma gelen, arkadaşına desteğini her zaman hissettiren, başarısıyla sonsuz gururlandıran, iyi kalbiyle ve iyiyle kötüyü ayıran adaletiyle benim kız kardeşim. Seni kaybetmek çok zor ve ne zaman bu fikre alışacağım bilmiyorum. Senin ne kadar hayat dolu ne kadar umut veren ne kadar memleketine, partisine ve Manisa'sına aşık bir insan olduğunu, bu hastalıkla ve ahlakını kaybetmişlerle savaşını artık herkes bildiği için çok gururluyum. Arkadaşımı kaybettim ben bugün. Asla yeri dolmayacak bir insanı kaybettik. Başımız sağ olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat "Yastayız… Gülüşüyle, yüreğiyle, cesaretiyle iz bırakan çok değerli bir yol arkadaşımızı, Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin ve tarifsiz üzüntüsü içindeyiz. Işıklar içinde uyu sevgili Gülşah Başkanım. Emanetine sahip çıkacak, adını ve mücadeleni daima yaşatacağız" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek "Başımız sağ olsun… Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız, değerli kardeşimiz, yol arkadaşımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Hastalığına karşı büyük bir sabır ve metanetle sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetmesi hepimizde tarifsiz bir acı bıraktı. Seni asla unutmayacağız Gülşah Başkanım. Gülşah kardeşime Allah’tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere, partimize, sevenlerine ve tüm Manisa’ya sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin "Olmadı, tutunamadı. Şehzadeler Belediye Başkanımız, can kardeşimiz Gülşah Durbay maalesef verdiği amansız mücadelede yenik düştü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. İçimiz yanıyor, her birimizin yüreği yas evidir. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli yol arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatını teessürle öğrendim. Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’nin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Arıkan'ın mesajı şöyle:

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Genel Başkan Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatını üzülerek öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum" mesajını paylaştı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Durbay'ın vefatının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın vefat haberini çok derin bir üzüntüyle öğrendim.

Partimizin evladı ve Şehzadeler İlçemizin Belediye Başkanı Gülşah kızımıza,

Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine,

bütün Manisalılara ve partimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Yattığı yer incitmesin, mekânı cennet, ruhu şad olsun."

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü oturum sürerken TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu ve başsağlığı diledi. Daha sonra partilerin başkanvekilleri söz alarak başsağlığı dileklerini sundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay arkadaşımızı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Uzun zamandır mücadele ettiği hastalığa maalesef yenildiği o acı haberini biraz evvel aldık. Ben milletimize, CHP ailesine, Manisa’ya, tüm yerel yönetimler camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da “Değerli bir hanımefendiydi, değerli bir ailenin çocuğuydu. Güzel hizmetler yaptı. CHP ailesine başsağlığı diliyorum. Gülşah'ın ailesine de sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de “Başarılı bir belediye başkanıydı, uzunca süredir mücadele ettiği hastalığa ne yazık ki yenik düştü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da “Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum ayrıca CHP'ye ve bütün milletvekillerine de grubumuz adına başsağlığı dileklerim iletiyorum. Çok üzüldüğümüzü ifade etmek isteriz” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise “Ailesine ve CHP ailesine başsağlığı diliyorum. Manisa gerçekten üst üste büyük kayıplar yaşadı. Bu anlamıyla Manisa halkına da bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyorum. Mekanı cennet olsun ışıklar içinde uyusun” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de şunları söyledi:

“Ölüm karşısında bütün her şey kenarda kalıyor ve kendi hayatınız da dahil olmak üzere içinde bulunduğumuz bütün o anın muhasebesini yapıyorsunuz. Çok genç bir kardeşimiz, 88 doğumlu. Gülşah Durbay’a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine, Manisa'ya... Bir Fatiha okumaya davet ediyorum, Allah rahmet eylesin.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.