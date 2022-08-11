Gültekin Uysal'dan 'adaylık' açıklaması

11 Ağustos 2022 Perşembe, 23:02

Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, siyasette de seçim ve adaylık tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 muhalefet partisinin oluşturduğu Altılı Masa'yı sık sık aday belirleme konusundan hedef alıyor.

Son olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Altılı Masa adına Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklama yapan Uysal, “Adayın ‘Altılı Masa’ içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

“YENİDEN UÇLARA KAYMIŞ SİYASETİN MERKEZE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Uysal'ın açıklamaları şöyle:

Biz, yeniden uçlara kaymış siyasetin merkeze geleceğiniz düşünüyoruz. ‘Ötekisini olmayan’ bir siyasi geleneğiz!





Türkiye'de yoksulluk, maalesef kalıcı hale geliyor.





Devletin büyüklüğü etkinliği ile denktir. Binaların büyüklüğü ile değil!





İnsanların kendi alın terinin karşılığını alabildiği bir iklimi oluşturmak gerekiyor.

“AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİLERİ İLE SİYASETİMİZİ BELİRLEMEYİZ”

Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir.





Yolsuzluk, MGK tarafından ülkemizin güvenliğini tehdit eden birinci unsur olarak tanınmalı!





Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli eşit vatandaşlık hukukudur.





Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek.





Biz, ahbap çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz!





Yolunuz Beştepe'ye çıkıyorsa navigasyon kullanmanız yeter. Bu yol Demokrat Parti'nin üzerinden geçmez!

"TAHRİP OLMUŞ BİR DEVLET YAPISI VAR"

Kayıtdışına çıkmış bir devlet mekanizması var. En basiti varlık fonu aldı altında ne kime satıldı, kime verildi bu konuda sağlıklı bilgiye sahip değiliz.





Tahrip olmuş bir devlet yapısı var. “Kuvvetlerin uyumu” diyerek bir kişi her şeyi kontrol ediyor; yürütmeyi de, yasamayı da, yargıyı da…





Ümitsizliğe yer yok!

ALTILI MASA TOPLANTISININ TARİHİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni'ne imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 6. toplantısı 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak.

İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılan beşinci toplantıda altılı masanın bir ay sonra 7 Ağustos'ta toplanacağı planlaması yapıldı.

Ancak yaz dönemi liderlerin programı dikkate alınarak bu tarih 21 Ağustos olarak revize edildi.