Günay ve İnce yan yana birlik mesajı verdi

Yayınlanma: 24.02.2024 - 19:30

Güncelleme: 24.02.2024 - 19:30

Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe’de seçim çalışmasına hızlı başladı. Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay’ın Güzelbahçe’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’ni CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Önceki dönem CHP İzmir Milletvekilleri Musa Çam, Tacettin Bayır, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, meclis üyeleri ve adayları ve yüzlerce vatandaşın coşkulu katılımı damga vurdu. Güzelbahçe Gençlik kolları Mustafa Günay’ı meşalelerle karşıladı.

‘Güzelbahçe bir mozaiktir’

Büyük bir coşku ve ‘işte başkan işte örgüt’, ‘Güzelbahçe’nin onayı Ailenizin Günayı’, sloganlarıyla sahneye çıkan Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, “Saygıdeğer Güzelbahçelileri Güzelbahçe’nin mozaiğini oluşturan Karadenizliler, Giritliler, Yörükler, Çorumlullar, Erdekliler, Ağrılılar, Anadolu’nun her köşesinden gelmiş Atatürk sevdalıları. Hoş geldiniz. Güzelbahçe'm Çocuğum, torunum, abim, ablam, kardeşim, anam, babam, gencim, yaşlım benden olanım hepiniz hoş geldiniz. Bugün 36, yarın 35 gün kalıyor seçimlere. Son güne kadar her bir sokağı her bir mahalleyi gezeceğiz. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız” dedi.

‘Gardaşım Mustafa İnce’

Sözlerine şöyle devam eden Günay, “Ben bayrağı sizlerle birlikte Mustafa İnce Başkanımdan teslim alacağım. 2009’da seçim ofisi açılışında sayın başkanım Mustafa İnce ile birlikte bir yola çıktık. O günden bugüne kadar bir dostluk ve kardeşlik içerisinde bugünlere geldik. İnşallah bu dostluk ölene kadar da devam edecek. Hep beraber bir olacağız, birlik içinde olacağız Güzelbahçe hep birlikte beraber yürümeye hazır mıyız? Güzelbahçe’yi en üst noktaya sizlerle taşıdık her zaman da taşıyacağız. Ailenizin Günay’nın bu evi hepimize umut olsun, seçim ofisimiz, herkese açık olacak, herkesin sorunlarını dinleyecek, herkesin taleplerine yanıt verecek. Siz değerli dostlarımızı, Güzelbahçe'mizin geleceğine birlikte yön vermeye davet ediyorum. Hep birlikte, Güzelbahçe için daha güzel günler inşa edeceğiz. Her şey sizin için diyerek başladık yolumuza, yol hepimizin yolu, benim, senin, onun değil. Birleşerek yürüyeceğiz, kol kola yürüyeceğiz, eleştirileri kabul ederek yürüyeceğiz ama hep beraber yürüyeceğiz. Hazır mıyız Güzelbahçe bu yolu hep beraber yürümeye? Hazır mıyız Güzelbahçe bu yolu 6 okla donatarak yürümeye?” diye konuştu. Başkan Adayı Günay’ın konuşmaları ara ara slogan ve alkışlarla kesildi.

‘Bu süreçte sizlerleyim’

Çok değerli yoldaşlar Güzelbahçe’nin 5 yılı için bir adım daha attıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ Değerli Belediye Başkan Adayımız Mustafa Günay ile çıkılan bu yolda CHP örgütüne ve başkan adayımıza şimdiden başarılar diliyorum. Doğduğum, doyduğum kentte üç dönem 15 yıl belediye başkanlığı yapmak yeterli bir süreydi. Bu fırsatı bana veren partime, bana oy verip bu gururu yaşatan Güzelbahçelilere minnettarım. Ölünceye kadar Cumhuriyet Halk Partili olacağımı buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Atmış olduğumuz temeller sağlam bir şekilde atıldı ve yeni başkan adayım ile yeni meclis üyelerimize devredeceğiz. Bu süreçte bana yapmış oldukları katkılardan dolayı Belediye Başkan adayımız Mustafa Günay’a, meclis üyelerime ve belediye çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu çıktığınız süreçte sizlerle olacağımı, sizlerle yol yürüyeceğimi bütün Güzelbahçe’nin bilmesini istiyorum. Belediye başkanlığım sürecinde kırdığımız, üzdüğümüz olmuşsa hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bu ekip sizi kaynaştıracak birleştirecek gidenlerden isteğim, gelsin Cumhuriyet Halk Partisi’nde tekrar birleşelim ve Güzelbahçe’de 15’de 0 yapıp Türkiye’de birinci olalım” diye konuştu.

‘Bayrak yarışı’

Bunun bir Bayrak yarışı olduğunu söyleyen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “ Partimiz bir değişim sürecini başlattı. Güzelahçe’de de bu bayrağı bugün değerli Belediye Başkanımız Mustafa İnce taşırken şimdi de Sayın Mustafa Günay’a devredecek. Bugün onun başarısı için onun o 39,7 yaş ortalaması olan genç ekibi için gece gündüz hep beraber çalışma zamanıdır. Hep beraber çalışıp, mücadele edeceğiz. Başkan Mustafa İnce buradan sizlerden bir şey istedi; Güzelbahçe’yi İzmir’in Türkiye’nin birinci ilçesi yapmaya hazır mıyız arkadaşlar?” dedi.

‘Partisinin logosun bile koyamayanlar’

Sözlerine AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağa yüklenerek devam eden Arslan, “ Büyükşehir’e aday olmuş fakat partisinin logosunu bile koymaktan utanan bir aday var karşımızda. Peki biz altı oklu bayrağımızı sallamaktan, en yükseğe dikmekten, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin burçlarına dikmekten utanıyor muyuz? Altı oklu bayrağımızı yüreğimizde üstünde, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği bayrağı göğsümüzde taşımaktan utanıyor muyuz? Bizler altı okun bize göstermiş olduğu ilke ve hedeflerle Allah’ın izniyle 31 Martta tarihi bir oyla Cemil Tugay’ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Mustafa Günay’ı Güzelbahçe Belediye Başkanı ve 30 ilçenin 30’unun tamamını da Cumhuriyet Halk Partili yapacağız. Buna hepimiz yürekten inanmalıyız. Bizler bunlar gibi takiye yapanlar değiliz. Bizim işimiz Güzelbahçe, gücümüz İzmir, gücümüz Türkiye arkadaşlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Güzelbahçe Seçim koordinasyon Merkezinin açılışı gerçeklitirildi.