Sakarya'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü hayatını kaybetti

27 Nisan 2022 Çarşamba, 16:02

Sakarya'da, Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) binasından çıkan Abdulvahit U. yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kardeşiyle karşılaştı.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Z.U. silahla Abdulvahit U'ya ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulvahit U. kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.Z.U'yu yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, M.Z.U.'nun kaçtıktan sonra aracını Erenler ilçesinde bırakıp, arkadaşı Ş.E. ile buluştuğu tespit etti.

M.Z.U.'nun Ş.E.'nin aracıyla yola devam ettiği, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde de yakalandığı belirtildi. M.Z.U. ve Ş.E.'nin dikkat çekmemek ve araçta kalabalık gözükmek için yolda otostop çeken Suriye uyruklu kişileri aldıkları öğrenildi. M.Z.U. ve Ş.E.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.