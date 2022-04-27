Sakarya'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü hayatını kaybetti
Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Abdulvahit U. kardeşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Sakarya'da, Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) binasından çıkan Abdulvahit U. yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kardeşiyle karşılaştı.
İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Z.U. silahla Abdulvahit U'ya ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulvahit U. kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan M.Z.U'yu yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, M.Z.U.'nun kaçtıktan sonra aracını Erenler ilçesinde bırakıp, arkadaşı Ş.E. ile buluştuğu tespit etti.
M.Z.U.'nun Ş.E.'nin aracıyla yola devam ettiği, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde de yakalandığı belirtildi. M.Z.U. ve Ş.E.'nin dikkat çekmemek ve araçta kalabalık gözükmek için yolda otostop çeken Suriye uyruklu kişileri aldıkları öğrenildi. M.Z.U. ve Ş.E.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Video Haberler
- '80 yaşıma gelmişim, böylesini görmedim'
- Aleyna Ağgül davasında karar çıktı
- Dilendikleri paralar 'bebek arabasından' çıktı
- Yarımşar kilo almamıza rağmen para yetmedi
- İki faya dikkat çekip tsunami uyarısında bulundu
- Matbaa kurup sahte döviz basmışlar
- Gazeteci zabıtalar tarafından darbedildi
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- 'Emniyet, kask numarası belli olan polisleri bulamıyor'
- 'Kahrolsun istibdat!'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- Kılıçdaroğlu artık aday
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi itirafçı çıktı
- Gezi Davası protestosuna polis saldırısı
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- AKP'den Gezi Davası hakimi için ilginç savunma
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Erdoğan dışında bir isimle duyurdu