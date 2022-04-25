14 yaşındaki çocuk 'halı yıkama' kavgasında öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki komşu arasında "halı yıkama" sebebiyle kavga çıktı. Çıkan tartışmada tarafların birbirine av tüfeği ile ateş açması sonucu vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 21:56
14 yaşındaki çocuk 'halı yıkama' kavgasında öldürüldü
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Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi kırsal İğde Mahallesi'nde iki aile arasında "halı yıkama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Sıla M. (14) ile babası Hasan M. (45) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sıla M, yaşamını yitirdi. 

Saldırgan M.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.


polis Acil

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