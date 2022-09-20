Gündem maddeleri belli oldu: Babacan'dan 5 partinin liderine ziyaret

20 Eylül 2022 Salı, 10:44

CHP'de 2 Ekim'de gerçekleştirilecek zirve öncesi liderler arasında trafik hız kazandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya gelecek. Görüşmelerin ana gündem maddesi ise, 6'lı masanın oluşturduğu komisyonların çalışmaları özellikle de DEVA Partisi'nin geçiş sürecine ilişkin yol haritası.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; genelde baş başa gerçekleştirilen görüşmelerde; ülke meseleleri, 6 parti kurmaylarından oluşan komisyonların çalışmalarının ele alındığı belirtildi. Babacan'ın DEVA Partisi'nin de geçiş sürecine ilişkin yol haritasını içeren çalışmayı sunduğu ve liderlerin fikrini aldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Babacan, dün Demokrat Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti liderleriyle görüştü.