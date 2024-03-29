Güner: Her okulda avukatımız olacak

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:17

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:21

CHP Çankaya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Can Güner, seçimlerde her sandık için görevlilerin hatta yedek görevlilerin bile hazır olduğunu söyledi. Güner, "Bu anlamda hem parti olarak hem de Çankaya ilçe özelinde zaten köklü, kurumsallaşmış bir yapımız var. Bazı sandıklarda görevli değişmesi talepleri oldu ve tamamı karşılandı. Şu anda bütün görevlilerimiz hazır. Sandıklarımız için yedek sandık görevlilerimiz hazır. Müşahitlerle ilgili halen başvurular geliyor. Şimdi kartların dağıtımıyla ilgili süreç başladı. Bilgi işlem anlamında, veri girişi anlamında altyapı hazırlıklarımızı tamamladık. Bilgisayar sistemlerimiz, bu sistemlere veri girişi yapacak arkadaşlarımız, kontrolü gerçekleştirecek arkadaşlarımızın hepsi hazır" dedi.

'HAZIR BİÇİMDE SEÇİME KATILIYORUZ'

Çankaya'nın, sandıkların kapanmasına bağlı olarak Türkiye'de ilk sonuçların alınacağı yerlerden birisi olacağını anlatan Güner, "Bu anlamda gayet hazır bir şekilde seçime giriyoruz. Zaten buradaki genel anlamda hem üye yapımız hem seçmen yapımız bilinçli, duyarlı yurttaşlarımızdan oluşuyor. Onların da sandık güvenliğiyle ilgili çok ciddi birikimleri var. Ayrıca biz de seçim güvenliği noktasında sandık görevlilerimizin eğitimini tamamlıyorumuz. Avukatlarımız var ve çok ciddi katkıları söz konusu. Her okulda en az bir avukat arkadaşımız görev yapacak. Onlar da hukuki bilgileriyle ayrıca sürece katkılarını koyacaklar. Bu anlamda da oldukça hazır biçimde seçime katılıyoruz" dedi.