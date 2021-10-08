Gürer: İşçiler modern köleye dönüştürüldü

08 Ekim 2021 Cuma, 16:04

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de çalışma yaşamında kronikleşen sorunları, TBMM Genel Kurulu’nda bir kez daha gündeme getirerek, iktidarı çözüm konusunda göreve davet etti.

Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, taşeron firma çalışanlarının kadro beklentisi, çırak ve stajyerlerin işe başlama tarihlerinin sigortalılıktan sayılmaması, üniversiteli işçilerin özlük hakları sorunu, emeklilikte yaşa takılanlar, intibak düzenlemesi gibi soruları gündeme getirdi.

MODERN KÖLELİK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarları döneminde emekçilerin sorunlarının katlandığını belirttiği konuşmasında, çalışma yaşamındaki işçilerin adeta modern köleye dönüştürüldüğünü ifade etti.

İKTİDAR TAŞERON ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR

Taşeron işçi sorununa da değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Taşeronu sona erdireceğiz iddiasına sonucu binlerce işçinin taşeronda kalmasını iktidar görmezden gelmektedir. Taşeron firmada çalışanlar kadro beklemekte, bu konuda Cumhurbaşkanı bir adım atmamaktadır” dedi.

ÇIRAK VE STAJYERLERİN MAĞDURİYETİ

CHP'li Gürer, TBMM Genel Kurulu’na yaptığı konuşmada çırak ve stajyerlerin işe başladığı günün yaşlılık sigortasına alınmayarak ciddi bir mağduriyet oluşturulduğunu, iktidarın ise bu mağduriyete göz yumduğunu vurguladı.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLERİN ‘ÖZLÜK HAK’ BEKLENTİSİ

Üniversite mezunu işçilerin beklentilerine de değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversiteli işçilerin verileceği söylenen özlük hakların, altı yıldır verilmediğini hatırlattı.

EYT’LİLER DAHA NE KADAR BEKLEYECEK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yaşadığı mağduriyete de yeniden dikkat çektiği konuşmasında, "Emeklilikte yaşa takılan" olarak bilinen emeklilik hakları gasbedilenler de emeklilik haklarının işe başladıkları koşullarda verilmesini istemekte ve beklemektedir. Emeklilerin intibak düzenlemesi de yapılmamış ve emekliler çok zor koşullar altında yaşamaktadır” diye konuştu.

İKTİDAR, SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMALI

Ömer Fethi Gürer, çalışanların sorunlarını seyretmekle yetinen iktidarın, sorunlarım çözümüne yönelik düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

GÜRER: “ÇALIŞMA YAŞAMI SORUNLARLA DOLU”

Gürer, yeni dönemde de sorunlu tüm mağdur kesimlerin mecliste sesleri olmaya devam edeceğini belirtip, "Her ortamda emekçilerin ve emeklilerin haklarını alması için çalışıp mücadele edeceğim. Çalışma yaşamı sorunlarla dolu. Yıllardır biriken ve çözülmeyen sorunları, ilk seçimde halkın oyu ile iktidar olup çözeceğiz" dedi.







