Metal işçisi hakkını arıyor

DİSK yönetimi Konya’da işçilerle buluştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlendikten sonra Kod 46 gerekçesiyle işten atılan ve direnişe geçen Konya Kentpar Otomotiv işçilerini ziyaret etti.

DİSK Başkan Arzu Çerkezoğlu, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Kentpar’da üç haftadır bir onur mücadelesi verildiğini belirterek “İşverenin bu hukuk dışı tutumu maalesef ülkemizde bir istisna değil. Türkiye’de hemen her şey, işverenlerin, işçilerin haklarını gasp etmesini kolaylaştırmak, sendikalı olmasını engellemek üzerine kurulmuş. Her yıl on binlerce işçi, kendi özgür iradeleriyle bir sendikaya üye olmak istediği için işten atılıyor. Sendikal haklarını kullanan işçiler baskı, tehdit ve hatta şiddet ile karşı karşıya kalıyor. Ülkenin adı konulmamış yasalarıyla işverenlere suç işleme özgürlüğü, üstelik aynı suçu defalarca işleme özgürlüğü veriliyor” dedi.

Eğer bir ülkede işçilere karşı işverenler aynı suçu defalarca işleyebiliyorsa orada bu suça göz yumanların olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Bu manzara karşısında ülkeyi yönetenler kör, sağır, dilsiz ise bunun adı suça teşviktir. Eğer bir ülkede hukuksuzluk sıradan hale geldi ise o ülkede hak, hukuk ve adaletten söz etmek mümkün değildir” diye konuştu. Çerkezoğlu, bu düzenin artık değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

ŞİRKET: HAKLI NEDENLE ATTIK

Kentpar Üst Yöneticisi Ali Yavuz Kütük ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçekdışı olduğunu savundu. İşçilerin yanlış yönlendirildiğini ileri süren Kütük, şirketlerinde toplu iş sözleşmesi görüşmesi gibi bir sürecin söz konusu olmadığını ifade etti.

Fabrikadaki 75 işçinin iş akitlerinin 8 Eylül’de kanuna aykırı iş bırakma gerekçesiyle haklı gerekçe ile feshedildiğini iddia eden Kütük, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını, hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.

BM GENEL SEKRETERİ, İSTİHDAM VE KORUMA İÇİN HIZLANDIRILMIŞ EYLEM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

SOSYAL YARDIMLAR ARTMALI HEMEN

Milyar-derler, servetini Mart-Aralık 2020 arasında 3.9 trilyon ABD Doları’nın üzerinde artırırken pandeminin iş dünyası üzerindeki etkisiyle aşırı yoksul sayısının 119 ile 224 milyona çıktığına dikkat çeken Guterres, BM Genel Kurulu’nu sosyal yardım çağrısıyla kapattı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bir çağrıyla son buldu. BM Genel Sekreteri António Guterres, iyileşmenin gecikmesi ve yoksulluğun derinleşmesinin güven ve dayanışmayı baltalayacağına ve dünyayı iklim değişikliği de dahil olmak üzere gelecekteki krizlere karşı daha savunmasız hale getireceğine dikkat çekerek ülkeler sosyal yardımların bir önce artması çağrısını yineledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından duyurulan çağrıya göre yardımların hızlı şekilde artmasının 400 milyon iş yaratacağı ve korumasız kalan 4 milyar kişiye ulaşabileceği bilgisi verildi.

Aktarılan notlara göre, söz konusu yardımlar düşük ve orta gelirli ülkelerde eşitsizliklerin daha da derinleşmesini önleyebilir.

Hazırlanan notlara göre, krizin acil işgücü piyasası şoklarına yanıt vermek ve adil bir geçişi desteklemek için en az 982 milyar ABD Doları tutarında mali teşvik önlemlerine, ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerde sosyal koruma tabanları için yıllık 1.2 trilyon ABD Doları’na ihtiyaç var. Şunun bilinmesi gerekiyor ki hiçbir gelişmiş ekonomi, sosyal koruma sistemlerine ve insanlara hayatlarının iniş çıkışlarında gerekli destek ve kaliteli kamu hizmetlerine yatırım yapmadan ekonomik ve sosyal ilerleme sağlayamadı.

Derinleşti

Milyarderlerin serveti Mart ve Aralık 2020 arasında 3.9 trilyon ABD Doları’nın üzerinde arttı. Aynı dönemde pandemi ve diğer etkenlerle aşırı yoksulların sayısı 119 ila 224 milyona yükseldi. 2020 yılında tahmini yüzde 8.8, yani 255 milyon tam zamanlı çalışma saati kaybedildi. Bu, işgücü gelirinde 3.3 trilyon ABD Doları tutarında bir kayba tekabül etiyor.

Pandemi nedeniyle, 2021’de kriz öncesine göre 75 milyon daha az iş olacağı ve 2022’de 23 milyon daha az iş olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Gutterres, istihdam açısından zengin, sürdürülebilir ve sosyal açıdan kapsayıcı bir toparlanmaya acil yatırım yapılması çağrısında bulunuyor.

Yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir bir iyileşme için önerilen başlıklar ise özetle şöyle:

Ulusal bütçelerdeki GSYİH yüzdesi olarak sosyal koruma tabanlarına yapılan yatırımı genişletin.

Kayıt dışı ekonomideki işçilere sosyal korumayı genişletmek için kayıt dışını kademeli olarak kayıtlı hale getirin.

Çalışanların işlerini sürdürmek veya değiştirmek, yeşil ve dijital geçişlere uyum sağlamak için becerilerini geliştirmelerine ve yeniden becerilerine yardımcı olmak için aktif işgücü piyasası politikaları oluşturun.

İnsana yakışır işler, sosyal koruma ve adil bir geçiş için yatırımları harekete geçirecek sağlam bir finansal mimari geliştirin.

Girişimciliği teşvik etmek, özellikle kadınlara ve kadınlara ait işletmelere etkin bir şekilde ulaşmak ve beceri açığını kapatmak için stratejik sektörlerdeki yatırımları büyütmek için özel sektörle işbirliğini güçlendirin.

İŞÇİYE ‘SENDİKA DEĞİŞTİR’ BASKISI



İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan, yaklaşık 180 işçinin çalıştığı Dega Demir Galvaniz fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin başlattığı eylemler sürüyor. Dega Demir patronunun aynı zamanda Gamak Motor’un da sahibi olduğunu belirten işçiler, patronun Özçelik-İş’i getirmeye çalıştığını vurguladı.

Gamak’ta Özçelik-İş’in yetkili olduğunu ifade eden işçiler, “Bize Türk Metal’den istifa edin Özçelik-İş’e geçin, yoksa işinizden olursunuz demişlerdi. Biz geçmeyince 11 işçi işten atıldı. Son atılanlarla birlikte toplam 65 işçi işinden oldu” dedi.

Fabrika kapılarının içeriden kilitlenip işbaşı yapmaları engellenen Dega işçileri, “Toplamda 65 çalışanın işine son verilmiştir. Sendikalı olduk, örgütlenme hakkımıza saygı duyulsun. Dega Demir yönetiminin yapmış olduğu bu haksız ve hukuksuz davranışın karşısında dava açacağız. Dega Demir yönetimi ve sahipleri gerekli cezayı alana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.