AREA anketi yayımlandı: Cumhur-Millet farkı kapandı

AREA tarafında, “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Eylül 2021” adlı araştırma yayımladı. 7 bölümden oluşan araştırmada, "Seçmenin siyasi tercihleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Partilerin oy potansiyelleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, HDP ve Kürt meselesine yönelik kanaatler, Siyasetçilerle ilgili kanaatler, Eylül ayı gündem konuları, Görüşülen kişilerin demografik özellikleri ve örneklem" başlıkları yer aldı.

