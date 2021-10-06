AREA anketi yayımlandı: Cumhur-Millet farkı kapandı

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 12:05
<p>AREA tarafında, “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Eylül 2021” adlı araştırma yayımladı. 7 bölümden oluşan araştırmada, "Seçmenin siyasi tercihleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Partilerin oy potansiyelleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, HDP ve Kürt meselesine yönelik kanaatler, Siyasetçilerle ilgili kanaatler, Eylül ayı gündem konuları, Görüşülen kişilerin demografik özellikleri ve örneklem" başlıkları yer aldı.<br data-mce-bogus="1"></p>

AREA tarafında, “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Eylül 2021” adlı araştırma yayımladı. 7 bölümden oluşan araştırmada, "Seçmenin siyasi tercihleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Partilerin oy potansiyelleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, HDP ve Kürt meselesine yönelik kanaatler, Siyasetçilerle ilgili kanaatler, Eylül ayı gündem konuları, Görüşülen kişilerin demografik özellikleri ve örneklem" başlıkları yer aldı.

<p>26 ilde gerçekleştirilen araştırma sonucunda, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimine göre karşılaştırma yapıldı. "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtta, kararsızlar dağıtılmadan önce Cumhur İttifakı'nın yüzde 34,1, Millet İttifakı'nın ise yüzde 30 oranında oy aldığı görüldü.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

26 ilde gerçekleştirilen araştırma sonucunda, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimine göre karşılaştırma yapıldı. "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtta, kararsızlar dağıtılmadan önce Cumhur İttifakı'nın yüzde 34,1, Millet İttifakı'nın ise yüzde 30 oranında oy aldığı görüldü. 

<p>Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42,1, Millet İttifakı'nın ise yüzde 37 olduğu belirtildi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42,1, Millet İttifakı'nın ise yüzde 37 olduğu belirtildi.

<p>2018'deki seçimlerdeki oy oranı yüzde 42,6 olan AKP'nin, eylül ayı anket sonucunda yüzde 32'ye düştüğü belirtildi. MHP'nin ise yüzde 11,1'den yüzde 10,1'e düştüğü görüldü.<br data-mce-bogus="1"></p>

2018'deki seçimlerdeki oy oranı yüzde 42,6 olan AKP'nin, eylül ayı anket sonucunda yüzde 32'ye düştüğü belirtildi. MHP'nin ise yüzde 11,1'den yüzde 10,1'e düştüğü görüldü.

<p>CHP'nin, 2018 seçimlerinde yüzde 22,6 olan oy oranını yüzde 24,1'e, İYİ Parti'nin ise yüzde 10'dan yüzde 13'e yükselttiği belirlendi.<br data-mce-bogus="1"></p>

CHP'nin, 2018 seçimlerinde yüzde 22,6 olan oy oranını yüzde 24,1'e, İYİ Parti'nin ise yüzde 10'dan yüzde 13'e yükselttiği belirlendi.

<p>İttifaklarda yer almayan HDP'nin ise oy oranının yüzde 9 olduğu belirlendi.<br data-mce-bogus="1"></p>

İttifaklarda yer almayan HDP'nin ise oy oranının yüzde 9 olduğu belirlendi.

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