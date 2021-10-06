AREA anketi yayımlandı: Cumhur-Millet farkı kapandı
AREA tarafında, “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Eylül 2021” adlı araştırma yayımladı. 7 bölümden oluşan araştırmada, "Seçmenin siyasi tercihleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Partilerin oy potansiyelleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, HDP ve Kürt meselesine yönelik kanaatler, Siyasetçilerle ilgili kanaatler, Eylül ayı gündem konuları, Görüşülen kişilerin demografik özellikleri ve örneklem" başlıkları yer aldı.
26 ilde gerçekleştirilen araştırma sonucunda, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimine göre karşılaştırma yapıldı. "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtta, kararsızlar dağıtılmadan önce Cumhur İttifakı'nın yüzde 34,1, Millet İttifakı'nın ise yüzde 30 oranında oy aldığı görüldü.
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