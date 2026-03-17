Gürlek malvarlığı iddialarını yalanlamıştı! Özgür Özel’den Gürlek'e yanıt: 'Açıklasın mal varlığını!'

CHP Lideri Özgür Özel, 19 Mart'ın birinci yıl dönümünde Halk TV'de gazeteciler Seda Selek, Fikret Bila ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Özel, Gürlek’in adına kayıtlı olduğunu öne sürdüğü taşınmazlara ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamanın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’in iddiaları reddetmesi ve “algı operasyonu” olarak nitelendirmesine yanıt veren Özel, şunları söyledi:

“Şimdi bir iddiayı yalanlamanın basit bir yolu var. Hatta ben o kadar iddialıyım ki bu konuda; basın toplantısının sonunda da arkadaşlara dedim; Türkiye’deki tapu sorgusu yapmaya yetkili herhangi bir yerden, bütün tapu daireleri, belediye başkanlıkları, ilçe ilgili ilçe belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlıklarından ve hatta en basiti Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan bunlara bakılır. Ben ‘duydum, böyle bir tapu var’ demiyorum. Bu işlemin ID numarası diyorum. Yani bu şu demek: Nasıl ben mesela şimdi tutup da Sayın Selek’in TC numarası budur diyorsam; değilse, ‘bunlar hayal mahsulü, yalan’ demeyecek. ‘Benim TC’m bu’ diyecek veya ‘O TC başkasına ait’ diyecek. O TC’yi girdik, bakın hiçbir şey çıkmıyor, diyecek. Benim kendisiyle ilgili iddialarımdan hiçbir tanesi böyle ‘duydum, yaptım, ettim’ değil. Olunca söylüyorum. Mesela ‘yat’ meselesi; duyduğumuz bir konu ama isbata muhtaç bir konu. Ama şu ID numarası, 1 numaralı örnek; Akın Gürlek’e ait İstanbul, Kartal’da, Esentepe’de İnönü Caddesi 151D’de 10106661 ada numaralı, 551 parsel numaralı Avrupa Konutları’nda bir daire, emsal değeri de 26 milyon 250 bin lira. Bu yok, diyecek. Bu ID bana ait değil, diyecek. Bugüne kadar ben şimdi devletin elinde bu sorgunun imkânının olduğu 12 tane tapu söylemişim, dört tane de sattığını söylemişim. Evet. Bir tanesi yanlış olacaktı da bu vakte kadar beni tutacaklardı. Beyefendiye destek atan iki kişi var; o da kendine destek değil, bana husumet. Bir tanesi Süleyman Soylu, tweet’ini retweet etmiş. Hani Süleyman Soylu diyordu ya; o dedikten sonra dünya kadar AKP’liyle her türlü münasebetimiz oluyor. Hani demişti ya; ‘Bundan sonra Özgür Özel’e selam veren bizden değildir.’ Kendini dinlemeyen kimse olmadı. Akın Gürlek’e selam veren bir kendisi var. Bir de MHP’de bir genel başkan yardımcısı var, onun da kişisel husumeti var bize.

Yüksek yargı çevreleri, Ankara çalkalanıyor. İddialar, "zaten vardı, ispatlandı" diye.

(Siz bu açıklamadan sonra herhalde bir geri bildirimler aldınız, özellikle AK Parti ve MHP kanadından, iktidardan.)

Şöyle; AK Parti'deki temel duygu biz bu yükü taşıyamayız. Yargıdaki temel söylem, bunu ben biraz önce yayın öncesi sizlere de söyledim. Duyuyor musunuz? Görüyor musunuz? Ankara'da konuşuluyor. Yargı çevresindeki temel söylem, "söyleniyordu, ispatlandı".

Ortak laf böyle yalanlama olmaz. Yalanlama ne? Bunlar hayal mahsulü diyor. "Ben terörle mücadele eden bir kişiydim" diyor, ezbere bak. Ve diyor "bu beni yıpratmaya ve hedef göstermeye yöneliktir." Ya terörle mücadele eden kişi derler, ben dün akşam iftarda beraberdim. Kolunu vermiş, ayağını vermiş, evladını vermiş. Hep beraber kucaklaştık.

Hepsinin taleplerinin vücut bulduğu 18 kanun teklif var senin partin tarafından mecliste bekletiliyor. Sen terörle mücadele eden kişiye sahip çıkacaksan o sahip çıkılacak adam sen değilsin. 16 tane tapu biriktirmiş adam. Ömrü boyunca aldığı bütün maaşların 10 katına kadar daire ya da satılmış daire bulunan, daha bunun yanında ayrıca şey bundan ibaret değildir. Biz de veriyoruz. Onun verdiğinin aynısını ben de veriyorum mal beyanı olarak.

Kendimin, eşimin, kızımın varsa tapular, varsa arabalar, TL ve döviz bazındaki bütün mevduat hesapları, takı varsa takı, pırlanta varsa pırlanta, altın varsa altın gramı gramına hepsini sorar devlet.

(Mal varlığını verdik biz diyor yani bunlar yok mu?)

İşte verdiyse açıklasın mal varlığını. Bakın ben, benim mal varlığım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, meclisin elinde, devletin elinde. Toplam ailemizde üç tane ev var; Manisa'da, İstanbul'da bir de Ankara'da. Ankara'daki de daha çok yeni alındı tadilat madilat oluyor, misafirhanede kaldım 17 yıl. Ankara'da.

İki tane araba var. Biri yani 5-6 yıllık bir araba eşimin, bir tanesi de 3 yıllık bir araba benim. Birinin değeri 1,5 milyon lira, birinin değeri 900.000 lira falan. İki tane mütevazı sokak arası dükkan var bütün Manisalılar bilir. Sağlık ocağının yanında hani eczane dışında bir işe yaramayacak, gittiğim mütevazı dükkan.

İş Bankası'nda bir hesabım var eczane. 1999'dan beri onu kullanıyoruz. Vakıfbank'tan, Halkbank'sına da gelen param belli. Mal varlığım orada. O malların her birini edinirken bu hesaptan parayla ödedik. Kuruşu kuruşuna, ellerinde incelesinler.

Şimdi Akın Bey'in mal varlığını görelim. Mal varlığı derken, benim mal varlığımdaki gibi devletin sorduğu gibi TL cinsinden mevzuat, mevduat, döviz cinsinden mevduat, bütün aileye ait olan bütün gayrimenkuller ve varsa takımaka altın maltın, hatta pahalı saat varsa bilmem ne, onu da bildirecek.

Bunların, devlet bunları istiyor. Verdiği mal varlığını bir açıklayalım, görsün. Beynin verdiğim ID'lerin olmadığını bir göstersin. Bakın, saat ben 1:30'da çıkacağım canlı yayında bütün Türkiye'nin önünde ID numarasıyla bütün hareketlerini söyleyeceğim, adres adres vereceğim. Cevap; "ben terörle mücadele ettim, beni hedef gösteriyor." Böyle bir cevap yok.

(Sayın Özel, sizi, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek konuyu yargıya taşıyacağınızı söyledi. Yarın öbür gün dava açıldığında ve mahkeme sırasında sonuçta ne var, ne yok, hangisi doğru, hangisi gerçek, bunların mahkeme safhasında belgeleriyle ortaya çıkması gerekmiyor mu?)

Birincisi, söylediği şu söz var, sondaki söylediği söz; "elinde bu belgeler varsa yargıya gitseydi" diyor. Ben gittim yargıya. Bir hakimle, bir İstanbul Başsavcısına karşı yargıya gitmenin yolu HSK'ya gitmektir. Hakimler Savcılar Kurulu'na gittim. Ben beş dedim, yedi tane başvurum varmış bekleyen. İşlem yapmadıkları.

Akın Gürlek hakkında şikayette bulunuyorsun, HSK diyorlardı, Akın Gürlek'in elinde bakan bir şey yapamıyor, o oluyor bu. Ben bir açıklama yapınca koşuyor, Erdoğan'la görüşüyor. AK Parti camiası ne diyor? Direk Erdoğan'la görüşüyor diyor. Herkesin rahatsız olduğu bir yapısı vardı. Erdoğan'a zarar veriyor diyor. Şimdi bu yükü nasıl taşıyacağız diyorlar. Ama net bir şey var, net bir şey.

Yani Akın Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar verdiğini söyleyen AK Partililer, bunu söylüyorlar.

AK Partililer öyle söylüyor. Ben ne ne verdiğini bilmiyorum ama zarar verdiğini..."

