Gürsel Tekin: AKP’ye şehirlere betonlaştırmak yetmedi sıra köylere geldi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 10:25

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Eyüpsultan ilçesine bağlı Odayeri köyünün yıllar içinde yapılan çeşitli inşaat projeleri nedeniyle uğradığı tahribat üzerine bir yazılı açıklama yaptı.

“Şehirler, ormanlar, sit alanları, sulak alanlar, tarım alanları yetmezmiş gibi şimdi de köylerdeki yeşil alanları betona dönüştürülüyor. Çünkü beton lobileri bir türlü doymak bilmiyor” Tekin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“2005 yılında yürürlüğe konan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği İstanbul’da köylerin mahalle statüsüne geçişi ile birlikte imar planlarına konu olan bu yerleşim alanları, yapılaşma ve yoğunluk artışları için birer yatırım sahasına dönüştü. Bu yerleşim yerlerinden biri de Odayeri Köyü’dür. Uzun süre kendi halinde yaşamını sürdüren köy, son yıllarda hem kamunun hem de beton lobilerinin iştahını kabartmış durumda. Eyüp ilçesine bağlı bir mahalle olan Odayeri köylülerden edinilen bilgiye göre; mera alanından biri, Kuzey Marmara Otoyolu nedeniyle işgal edilmişken, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devredilen diğer mera alanı ise kaçak yapılaşmalar nedeniyle, kentin kuzeyindeki bütün bir ekosistem yok sayılıyor!”

"BETON LOBİLERİNİ İHYA ETTİLER"

“Önce tarımı ve hayvancılığı çökerttiler. Ülkenin doğasını, merasını, tarlasını, kıyılarını katlettiler, yok ettiler, talan ettiler, peşkeş çektiler. Köyler katledilirken ve fakirleşirken beton lobilerini zengin ve ihya ettiler" diyen Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak 2009 yılında onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında, kentin kuzey bölgesinde yer alan meralar, ormanlar, su havzaları ve tarım alanları kesinlikle korunması gereken alanlar olarak belirlendiğini, ancak kentin anayasası olarak kamuoyu ile paylaşılan bu planın defalarca yok sayılarak kente ihanet edildiğini vurguladı. Tekin, “Bu duruma izin vermeyeceğiz” dedi.

Köylerin mahalleleştirilmesinin ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçları olduğunu kaydeden Tekin, “Köylerde, daha önce ortak kullanılan alanlarda şimdi kaçak yapılar yükseliyor. Bu şehrin son ihtiyacı yeni yapılaşmadır. Tüm bu plan değişiklikleri insan ve nüfus yoğunluğunu arttıracak adımlardır. Ülkenin tarım alanlarını yok edecek, talan ve yapılaşmaya açan bu kararların, dikkatle takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” vurgusu yaptı.



