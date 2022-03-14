CHP’li Alban: Giderayak para eden ne varsa yağmalıyorlar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Göcek'teki 4 koya mapa, tonoz ve şamandıralama sistemi ve bunların işletilmesi ile ilgili açılan ihaleye tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ihalenin iptal edilmesini gerektiğini belirterek, “AKP iktidarı merkez bankasının kasasını boşalttı. Para kalmayınca yandaşlar gözünü Ege kıyılarına dikti. Seçimlerde gideceklerini anlayınca yağma ve talan girişiminde bulunuyorlar. Giderayak para eden ne varsa yağmalıyorlar. Bu yaptıklarının hesabı yargı önünde sorulacak” dedi.
Fethiye ilçesindeki Göcek Mahallesinde yer alan Boynuzbükü, Osmanağa, Günlük ve İnceburun koylarına yapılması planlanan mapa, tonoz ve şamandıralama sistemi ve bunların işletilmesi için yarın ihale öncesi tepkiler devam ediyor.
Bölge halkı, meslek kuruluşları ve çevreci demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri yaptıkları açıklamalarda, yapılacak ihalede kamu yararı bulunmadığını ifade ettiler. Ücretsiz olarak halkın kullanımında bulunan yerlerin, yandaşlara peşkeş çekildiği öne sürülen açıklamalara Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) başta olmak üzere, 19 meslek ve demokratik kitle örgütü destek verdi.
"ZEYTİNLİKLER, KIYILAR, DENİZ, ORMAN HEPSİ TEHDİT ALTINDA"
“Halkın yoksulluk içinde geçim mücadelesi verdiği, ağır şartlar altında ayakta durmaya çalıştığı günlerde AKP iktidarı ekonomik sorunlara çözüm üreteceğine, yandaşlarına yeni rant kapılara açmakla meşgul oluyor” diyen CHP’li Alban, Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz kıyılarının tehdit altında olduğunu ifade etti.
Zeytinlik alanların maden şirketlerine açılmasının ardından, Göcek’teki bu ihaleyle birlikte yağma girişiminin arttığına dikkat çeken Alban, yargı yoluyla ihalenin iptal edilmesi için girişimde bulunacaklarını kaydetti.
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