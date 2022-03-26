Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İşte güncel tarife

26 Mart 2022 Cumartesi, 10:39

Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu-Avrupa arasında gidip gelen ağır vasıta araçlarının İstanbul'da şehir merkezine girmemesi amacıyla inşa edildi. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmesi de özel şirket tarafından yapılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu için AKP iktidarı tarafından yandaş şirkete verilen araç geçiş garantisi ise tartışma konusu oldu. Potansiyelinin çok üzerinde günlük araç geçiş garantisi verilen otoyol için her yıl Devlet kasasından yandaş şirkete yüksek meblağlar ödeniyor. Zira, Kuzey Marmara Otoyolu için vadedilen araç geçiş sayısı, şu ana kadar gerçekleşmedi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEDİR?

Kuzey Marmara Otoyolu, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan bir karayoludur. Otoyol, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa Yakası'ndan Asya Yakası'na transit geçiş sağlar. İki kıta arası transit geçiş yapacak ağır vasıtaların otoyolu kullanması ile İstanbul içindeki çevre yollarının trafik yükünün azaltılması ve Trakya'da trafik yükü yüksek olan karayolu ile Doğu Marmara'da yoğun bir trafiğe sahip olan karayoluna alternatif yolların oluşturulması hedefleniyor. İstanbul Havalimanı'na ve Osmangazi Köprüsü'ne bağlantı da sağlar.

KUZEY MARMARA OTOYOLU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan proje, 3 ana bölümden oluşuyor.

Toplam uzunluğu 398,4 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt serildi, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapıldı, 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı.

Otoyolun Kınalı-Odayeri kesiminde 3 tünel, 14 viyadük, 96 köprü (alt geçit ve üst geçit), 118 menfez; Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez; Odayeri-Paşaköy kesiminde 2 tünel, 39 viyadük, 121 köprü (alt geçit ve üst geçit) ile 269 menfez olmak üzere tamamında 35 bin 23 metrelik 10 tünel, 56 bin 69 metrelik 69 viyadük, 409 köprü ve 818 menfez yer alıyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEREDE?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Avrupa Yakası'ndaki bölümü, Silivri ilçesinin Alipaşa semtinde bulunan Kınalı kavşağında başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevcut bağlantı yollarından başlayıp, Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Asya Yakası'ndaki bölümü, İstanbul'un Pendik ilçesinde Kurnaköy'den başlayıp Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki TEM Kavşağı'nda sona ermektedir.

KUZEY MARMARA OTOYOLU NE ZAMAN AÇILDI?

Yapımına 2013 yılında başlanan Kuzey Marmara Otoyolu 20 Aralık 2020 itibarıyla kullanıma açıldı.

İstanbul ve Kocaeli'deki büyük çaplı organize sanayi bölgelerine doğrudan erişen Kuzey Marmara Otoyolu, hızlı tren ve yük trenlerinin geçişine uyumlu dizayn edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile kara ve demir yolu ulaşım modları arasında da entegrasyon sağlayacak.

Güzergah boyunca sanayi bölgelerine ve nüfusu yoğun bölgelere yapılan bağlantı yolları ve kavşaklarla otoyol çevresinde mal ve hizmetlerin kolaylıkla ekonomik hayata girmesi mümkün hale gelecek. Bu sayede İstanbul'a ve Avrupa'ya hızla erişebilen şehirlerin sayısı artmakla birlikte bölgesel ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sunulacak.

Proje, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na bağlandığında Marmara Bölgesi etrafında kurulacak otoyol ringinin en önemli bileşenlerinden olacak ve Avrasya bölgesinin lokomotifi konumundaki İstanbul ve Marmara Bölgesi için yeni ulaşım alternatifleri sunacak.

Kuzey Marmara Otoyolu haritası (kırmızı)

KUZEY MARMARA OTOYOLU İŞLETME SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmesi 2020 yılından itibaren 10 yıl boyunca IC İçtaş ve Astaldi JV şirketleri tarafından yapılıyor. Normal şartlarda 2030 yılında özel şirketle olan sözleşmenin sona ermesinin ardından köprü ve otoyolun işletmesi Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı'na geçecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç 2021 yılında, işletme süresinin 2032 yılına kadar uzatıldığını dile getirdi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Avrupa ve Asya'yı birleştiren Kuzey Marmara Otoyolu ücretleri, araç tipine göre ve gidilen mesafeye göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; Kınalı gişesinden otoyola giren otomobil, Fatih gişesinden çıktığı zaman 39 TL ödüyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRET HESAPLAMA

Avrupa Yakası ve Asya Yakası olmak üzere iki farklı kıtadan Kuzey Marmara Otoyolu'na giren araçların ne kadar ücret ödeyeceğini hesaplamak mümkün. Aşağıda yer alan bağlantılara tıklayarak, ana sayfada yer alan 'Ücret Hesaplama' başlığı altında giriş ve çıkış gişelerini seçerek yol ücretini öğrenebilirsiniz.