Güvenç Dağüstün, Altın Kelebek adaylığını reddetti: "Kıyısında köşesinde bile mümkün değil"
Altın Kelebek’te ‘En İyi Erkek Şarkıcı’ ödülüne aday gösterilen opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, organizasyona katılmayı reddettiğini duyurdu.
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, sosyal medya hesabından Altın Kelebek’te ‘En İyi Erkek Şarkıcı’ ödülüne aday gösterildiğini ancak organizasyonla katılmayacağını açıkladı.
Kararını sosyal medya hesabından duyuran Dağüstün, organizasyonun Hürriyet tarafından düzenlendiğini hatırlatarak “Yandaş basının herhangi bir organizasyonun kıyısında köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir” dedi.
Dağüstün'ün açıklaması şöyle:
"Panten Altın Kelebek ödüllerine " En İyi Erkek Şarkıcı" dalında aday gösterildiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Öncelikle bu teveccühü gösteren kişi yada kişilere çok teşekkür ederim.
Bilindiği gibi, Altın Kelebek ödülleri 1972 yılından beri Hürriyet Kelebek tarafından verilmektedir. Günümüzde baktığımızda ise Hürriyet Gazetesi'nin durduğu yer ortadadır. Yandaş basının herhangi bir organizasyonunun kıyısında köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir. Sevenlerimizin yaptığım işleri, konserlerimiz takip etmelerinin benim için en büyük ödül olduğunu hatırlatır, bu duyurunun söz konusu adaylıktan çekildiğim olarak kayda geçmesini rica ederim.
Saygılarımla.
Güvenç Dağüstün"
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