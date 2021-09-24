Son ankette AKP'ye büyük şok
AKP'ye oy vermeyeceğini söyleyen ancak henüz tercih belirtmeyen kararsız seçmenler için anketle ilgili yapılan yorumda da, "saha gözlemlerine göre sosyoekonomik tablonun üst grubunu oluşturan kesimin CHP, orta gelir grubu ve esnafların ise DEVA Partisi'ne oy verme ihtimalleri oldukça yüksek" ifadeleri kullanıldı.
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