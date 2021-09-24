Son ankette AKP'ye büyük şok

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 20:27
<p>Piar Araştırma, "Türkiye genelini temsil eden 26 ilde 2405 kişi ile yüz yüze yaptığımız anket çalışmasının güven aralığı %95, hata payı +/- %1,99'dur." diyerek duyurduğu anket sonuçlarını açıkladı.<br></p>

Piar Araştırma, "Türkiye genelini temsil eden 26 ilde 2405 kişi ile yüz yüze yaptığımız anket çalışmasının güven aralığı %95, hata payı +/- %1,99'dur." diyerek duyurduğu anket sonuçlarını açıkladı.

<p>Yapılan araştırma sonuçlarına göre, AKP 3 Kasım seçimlerinde aldığı oy oranının altında indi.&nbsp;</p><p>AKP-MHP seçmeninin sınıfsal aitliklerine dikkat çekilen ankete göre bu seçmenlerin farklı partilere yönelimleri var.</p>

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, AKP 3 Kasım seçimlerinde aldığı oy oranının altında indi. 

AKP-MHP seçmeninin sınıfsal aitliklerine dikkat çekilen ankete göre bu seçmenlerin farklı partilere yönelimleri var.

<p>Ankette kararsızlar orantısal dağıtılınca iktidar partisinin oyu yüzde 33 seviyesinde çıkıyor.<br></p>

Ankette kararsızlar orantısal dağıtılınca iktidar partisinin oyu yüzde 33 seviyesinde çıkıyor.

<p>Ankete göre, AKP yüzde 30'un MHP ise yüzde 8'in altına doğru bir düşüş eğilimi içerisinde.<br></p>

Ankete göre, AKP yüzde 30'un MHP ise yüzde 8'in altına doğru bir düşüş eğilimi içerisinde.

<p>AKP'ye oy vermeyeceğini söyleyen ancak henüz tercih belirtmeyen kararsız seçmenler için anketle ilgili yapılan yorumda da, "saha gözlemlerine göre sosyoekonomik tablonun üst grubunu oluşturan kesimin CHP, orta gelir grubu ve esnafların ise DEVA Partisi'ne oy verme ihtimalleri oldukça yüksek" ifadeleri kullanıldı.<br></p>

AKP'ye oy vermeyeceğini söyleyen ancak henüz tercih belirtmeyen kararsız seçmenler için anketle ilgili yapılan yorumda da, "saha gözlemlerine göre sosyoekonomik tablonun üst grubunu oluşturan kesimin CHP, orta gelir grubu ve esnafların ise DEVA Partisi'ne oy verme ihtimalleri oldukça yüksek" ifadeleri kullanıldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler