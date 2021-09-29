Son anket... Yüzde 66,8'in korkusu aynı!

Seçmen bazında açıklanan araştırma sonuçlarına göre, tüm siyasi parti seçmenleri arasında en çok artışından korkulan yine enflasyon oldu. AKP seçmeninin yüzde 64,9’u en çok “enflasyon” artışından korktuğunu belirtirken; MHP seçmeninin yüzde 73,5’i “enflasyon” yanıtını verdi. CHP seçmeninin ise 63,5’i, İYİ Parti seçmeninin de yüzde 70,7’si en çok “enflasyon” artışından korktuklarını dile getirdi. HDP seçmeninde de bu oran yüzde 70,4 olarak açıklandı.