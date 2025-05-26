Güvenlik kaynaklarına çağrı yaptı... Özgür Özel'i tehdit eden eski Çatalca Müftüsü'ne sert tepki: 'İktidarın yarattığı çarpık düzenin ürünü!'

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin "Sahnede gebermiş" paylaşımıyla tepki çeken eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Mehmetalioğlu, Özel'i sosyal medyada "Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih’teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkânında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle" ifadeleriyle tehdit etti.

"İŞ İŞTEN GEÇMEDEN..."

Özel'i tehdit eden Mehmetalioğlu'na CHP'li Gökan Zeybek'ten tepki geldi.

X hesabından yaptığı paylaşımla güvenlik kaynaklarına seslenen Zeybek, bir an önce önlem alınmasını istedi.

Zeybek, "Kamu göreviyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu seviyesizlik, iktidarın yarattığı cezasızlık ikliminin ve trol ağına çevrilen çarpık düzenin ürünüdür" dedi.

Gökan Zeybek'in paylaşımı şöyle:

"İLGİLİ GÜVENLİK KAYNAKLARINA!

İş İşten Geçmeden Harekete Geçin... Nefret Suçuna, Tehdide Göz Yummayın!

Rahmetli Volkan Konak hakkında seviyesiz ifadeler kullanan bu zat, şimdi de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tehdit etmeye kalkışıyor.

Kamu göreviyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu seviyesizlik, iktidarın yarattığı cezasızlık ikliminin ve trol ağına çevrilen çarpık düzenin ürünüdür.

Bu tehdit cezasız kalmamalıdır! Sessiz kalınarak bu çürümüşlüğe ortak olunmamalıdır."