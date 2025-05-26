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Güvenlik kaynaklarına çağrı yaptı... Özgür Özel'i tehdit eden eski Çatalca Müftüsü'ne sert tepki: 'İktidarın yarattığı çarpık düzenin ürünü!'

Güvenlik kaynaklarına çağrı yaptı... Özgür Özel'i tehdit eden eski Çatalca Müftüsü'ne sert tepki: 'İktidarın yarattığı çarpık düzenin ürünü!'

26.05.2025 16:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Güvenlik kaynaklarına çağrı yaptı... Özgür Özel'i tehdit eden eski Çatalca Müftüsü'ne sert tepki: 'İktidarın yarattığı çarpık düzenin ürünü!'

Volkan Konak’ın ölümüne “Sahnede gebermiş” sözleriyle tepki çeken eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik “Sana tokadı ben atacağım” tehdidi büyük yankı uyandırdı. CHP’li Gökan Zeybek, güvenlik kaynaklarına seslenerek, "İş işten geçmeden önlem alın" dedi.

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin "Sahnede gebermiş" paylaşımıyla tepki çeken eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. 

Mehmetalioğlu, Özel'i sosyal medyada "Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih’teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkânında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle" ifadeleriyle tehdit etti.

"İŞ İŞTEN GEÇMEDEN..."

Özel'i tehdit eden Mehmetalioğlu'na CHP'li Gökan Zeybek'ten tepki geldi.

X hesabından yaptığı paylaşımla güvenlik kaynaklarına seslenen Zeybek, bir an önce önlem alınmasını istedi.

Zeybek, "Kamu göreviyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu seviyesizlik, iktidarın yarattığı cezasızlık ikliminin ve trol ağına çevrilen çarpık düzenin ürünüdür" dedi.

Gökan Zeybek'in paylaşımı şöyle:

"İLGİLİ GÜVENLİK KAYNAKLARINA!

İş İşten Geçmeden Harekete Geçin... Nefret Suçuna, Tehdide Göz Yummayın!

Rahmetli Volkan Konak hakkında seviyesiz ifadeler kullanan bu zat, şimdi de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tehdit etmeye kalkışıyor. 

Kamu göreviyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu seviyesizlik, iktidarın yarattığı cezasızlık ikliminin ve trol ağına çevrilen çarpık düzenin ürünüdür.

Bu tehdit cezasız kalmamalıdır! Sessiz kalınarak bu çürümüşlüğe ortak olunmamalıdır."

İlgili Konular: #Özgür Özel #Çatalca